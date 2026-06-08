AKTUELNO

Zadruga

Ušao sam slobodan, čist! Anđelo i Stanija FLERTUJU SVE U 16, ne skidaju osmehe sa lica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve su bliži.

Tokom Mićine podele budžeta Stanija i Anđelo su ćaskali, smeškali se i prijatno očijukali.

- Nisam ja ljubomoran, ali sam sve memorisao, da nisam memorisao, svaka devojka bi mogla da me šalta. Upoznao sam te ja vrlo dobro. Zamisli kad ne bih to radio, svako bi mogao da me šalta - rekao je Anđelo.

- Čim si krenula da vrdaš i da prebacuješ na mene, da nisam čist, znači da si htela da šaltaš - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si čist u spoljnom svetu, ko te čeka, koga si ostavio, tek je na vagi - rekla je Stanija.

- Ja odavde nisam pričao nekoj da me čeka - rekao je Anđelo.

- Ni ja njemu nisam rekla da me čeka, ja sam ovde čista kao suzica, svi su na testu - rekla je Stanija.

- Znači nije samo jedan, nije samo Jevrej, čim kažeš svi su na stend baju, i ovde sam ja bio čist isto, ušao sam slobodan, pa ćemo videti ko će slobodan i ostati - rekao je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Simpatije su sve veće: Gruja ne prestaje da šarmira Aleksandru, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Zadruga

NE SKIDAJU OSMEH SA LICA! Maja i Luka flertuju sve u 16, više se ne skrivaju ni najmanje! (VIDEO)

Zadruga

NOVI LJUBAVNI PAR U ELITI! Vanja i Ivan se ne razdvajaju, lisice sa Sarom mu ne smetaju da se sa Prodanovićkom mazi! (VIDEO)

Zadruga

SPREMAM TI IZNENAĐENJE! Anđelo oduševljen zbog Anelinog postupka, pao ROMANTIČNI ZAGRLJAJ! (VIDEO)

Zadruga

Zašto si to uradio, svi mi se smeju jer trčim za tobom?! Boginja priznala emocije Luki, on joj ušao pod kožu: Radije bih sedeo s tobom nego išao u hot

Zadruga

Dača spomenuo Filipu njegovu ljubav spolja, Lores, Aneli SKOČILA KAO OPARENA! Brže-bolje mu se bacila u zagrljaj! (VIDEO)