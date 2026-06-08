Ušao sam slobodan, čist! Anđelo i Stanija FLERTUJU SVE U 16, ne skidaju osmehe sa lica! (VIDEO)

Sve su bliži.

Tokom Mićine podele budžeta Stanija i Anđelo su ćaskali, smeškali se i prijatno očijukali.

- Nisam ja ljubomoran, ali sam sve memorisao, da nisam memorisao, svaka devojka bi mogla da me šalta. Upoznao sam te ja vrlo dobro. Zamisli kad ne bih to radio, svako bi mogao da me šalta - rekao je Anđelo.

- Čim si krenula da vrdaš i da prebacuješ na mene, da nisam čist, znači da si htela da šaltaš - rekao je Anđelo.

- Da li si čist u spoljnom svetu, ko te čeka, koga si ostavio, tek je na vagi - rekla je Stanija.

- Ja odavde nisam pričao nekoj da me čeka - rekao je Anđelo.

- Ni ja njemu nisam rekla da me čeka, ja sam ovde čista kao suzica, svi su na testu - rekla je Stanija.

- Znači nije samo jedan, nije samo Jevrej, čim kažeš svi su na stend baju, i ovde sam ja bio čist isto, ušao sam slobodan, pa ćemo videti ko će slobodan i ostati - rekao je Ranković.

Autor: R.L.