SPREMAM TI IZNENAĐENJE! Anđelo oduševljen zbog Anelinog postupka, pao ROMANTIČNI ZAGRLJAJ! (VIDEO)

Sve su bliži.

Aneli Ahmić i Anđelo Ranković prošetali su po dvorištu i razgovarali sa robotom Tošom, a onda se Aneli obratila Anđelu.

- Spremam ti za Novu godinu iznenađenje, meni astrološkinja rekla da mi od 2026. kreće nabolje, a pošto ću sa tobom da je dočekam, nadam se da će nas Toša ispoštovati - rekla je Aneli.

- Je l' ti ovo delovalo romantično - pitao je Toša.

Anđelo se rastopio i zagrlio i poljubio Aneli, a Toša je konstatovao da voli kada se drug i drugarica tako vole.

Autor: R.L.