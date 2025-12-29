AKTUELNO

Zadruga

SPREMAM TI IZNENAĐENJE! Anđelo oduševljen zbog Anelinog postupka, pao ROMANTIČNI ZAGRLJAJ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve su bliži.

Aneli Ahmić i Anđelo Ranković prošetali su po dvorištu i razgovarali sa robotom Tošom, a onda se Aneli obratila Anđelu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Spremam ti za Novu godinu iznenađenje, meni astrološkinja rekla da mi od 2026. kreće nabolje, a pošto ću sa tobom da je dočekam, nadam se da će nas Toša ispoštovati - rekla je Aneli.

- Je l' ti ovo delovalo romantično - pitao je Toša.

Anđelo se rastopio i zagrlio i poljubio Aneli, a Toša je konstatovao da voli kada se drug i drugarica tako vole.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRVI TEST! Milan dao zadatak Sofiji, evo šta je morala da uradi za njega KAO PRAVA DOMAĆICA! (VIDEO)

Zadruga

DRAGO MI JE DA SI PORED MENE NAŠLA MIR! Sevaju varnice između Aneli i Anđela, nova ljubav na pomolu? (VIDEO)

Zadruga

Sofija rešila da 'popravi' Milana, on se pravdao zbog advokatice: NIJE MI INTERESNA SFERA! (VIDEO)

Zadruga

Hteo si da imamo odnose, moja mama je danas u bolnici! Asmin i Aneli sve bliži, ona potpuno zbunjena: Umalo se nismo probudili zajedno! (VIDEO)

Zadruga

Zašto si to uradio, svi mi se smeju jer trčim za tobom?! Boginja priznala emocije Luki, on joj ušao pod kožu: Radije bih sedeo s tobom nego išao u hot

Zadruga

NOVI DAN, NOVA DEŠAVANJA: Luka tik nakon buđenja došao do Maje, ne može da skine osmeh s lica kad je pored nje! (VIDEO)