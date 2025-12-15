Zašto si to uradio, svi mi se smeju jer trčim za tobom?! Boginja priznala emocije Luki, on joj ušao pod kožu: Radije bih sedeo s tobom nego išao u hotel sa Aneli! (VIDEO)

Sve su bliži!

Luka Vujović i Tanja Stijelja Boginja otišli su u radio da raščiste svoj odnos. Ona je priznala da ga simpatiše, te da sa njim oseća posebnu energiju.

- Smatraš da je bilo u redu onako da kažeš da ja hoću da budem s tobom i da mi se sviđaš? Zašto si to uradio, da se svi smeju i da ja kao trčim za tobom - navela je Boginja.

- Ne, ispalo je da si mi jasno i evidentno rekla da se ja tebi sviđam, izdvojila si harizmu, ja sam rekao da ja tebe ne gledam tako da bih sad ušao s tobom u vezu. Ja sad kad bih sa nekom devojkom ušao u vezu, bio bih fejk, u glavi su mi slike kako me povredila i izdala. Da dođe da moli i kleči, sto hiljada velikih budžeta, ona je završila sa mnom. Ne gledam devojke za noć, neću da u utorak poljubim neku i ćao. Ja sam se sa Sandrom družio četiri meseca, rekao sam joj da nisam za vezu. Sa Aneli sam se družio tri meseca. Nekad smo šetali. Ništa se nije desilo. Posle toga smo bili u vezi. Pored toga, četiri pet devojaka kad su mi rekle da im se sviđam, ja sam im rekao da me ne zanima - rekao je Luka.

- Rekla sam ti da me smara kad ljudi potenciraju za vezu i za emociju, da li ljudi znaju šta je emocija a šta simpatije. Niko ne priča o tome da budemo u vezi. Ja mogu da kažem da mi se sviđa Luka, ja kažem da. Ispada da ja potenciram vezu, to je bilo za stolom, ispao si bezobrazan, kad si to izvalio ljudi pored mene kažu: "Au j*bote". Je l' si ti svestan šta si ti rekao - pitala je Tanja.

- Mislim da bi sa tvoje strane ušli u vezu - rekao je Luka.

- Nisam ja retardirana, bio si sa njom godinu dana, je l' ja tebe smaram, je l' jurim za tobom? Ne. Sa Anđelom nije bilo ovako, čak ni sa Filipom - rekla je ona.

- Sad ispada da si se zaljubila u mene - naveo je Luka.

- Nisam sedela i pričala sa njima - rekla je Boginja.

- Nisam smatrao kad smo pričali da je to neko muvanje - naveo je Luka.

- Nije muvanje, ali neka energija jeste bila ne mogu da objasnim to - rekla je Boginja.

- Pokvari se nešto što još nije ni počelo. Ja iz moje perspektive ja nisam slobodno. Ja bih pre pričao sad sa tobom nego išao u hotel sa Aneli - istakao je Vujović.

Autor: R.L.