OTVORENI FLERT! Milan i Sofija se gutaju pogledom, on joj poručio: Nemoj mi te fore, poljubi me! (VIDEO)

Sve su bliži ozvaničenju.
Sofija Janićijević i Milan Stojičković sedeli su u dvorištu i otvoreno flertovali, a onda su počeli da pričaju o hrani.
- Je l' imam ovde nešto - pitala je Sofija pokazujući na zub.
- Nemoj te fore, kao poljubi me - rekao je Milan.
- Fali nam tu šlag, ja volim u voće da stavim šlag - rekla je ona.
- Mnogo je usko tamo, Viktor je veliki - rekla je Sofija pričajući o spavanju u pabu.
- Ja volim sve što je usko - šalio se on.
Autor: R.L.