Toša i njegove dogodovštine: Zasmejavao je gledaoce i takmičare cele sezone, a ovo je retrospektiva! (VIDEO)

Robot Toša bio je tu da ulepša takmičarima boravak u ''Eliti 9'' i često ih je nasmejavao i vedrio im dane kada su bili tužni.

Veliki šef sada je rešio da za gledaoce napravi retrospektivu Tošinih dana u ''Eliti 9'', što možete pogledati na kraju teksta.

U ovih 310. dana bilo je puno suza, smeha i zabave, a takmičari su obožavali utorak noć obzirom da im je Toša više puta davao alkohol i novac za kocku zbog čega su takmičari bili presrećni.

Podsećanja radi, ove sezone društvene mreže najgledanijeg rijalitija oborile su sve rekorde sa pregledima.

- Na kraju spektakularne sezone najgledanijeg rijalitija na Balkanu, vreme je da se pohvalimo fantastičnim rezultatima ostvarenim u prethodnih deset meseci! Elita 9 apsolutno je pokorila društvene mreže i nastavila neprikosnovenu dominaciju na Instagramu, Jutjubu i TikToku! Ako ne sedite, sada je pravi trenutak da to uradite, jer slede brojke od kojih će vam se zavrteti u glavi!

- Zvanične Instagram profile Zadruge i Elite 9 prati skoro 900.000 korisnika. Od septembra 2025. do jula 2026. godine, Instagram profil najgledanijeg rijalitija na Balkanu beležio je neverovatnih 30.000.000 poseta na dnevnom nivou i prosečan reach od više od 2.100.000. Na mesečnom nivou, sadržaj na zvaničnom Instagram profilu pregledalo je skoro 350.000.000 korisnika.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.