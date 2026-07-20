Luka mesecima najavljivao suočavanje s Brazilcem, a sad manji od makovog zrna: Tvoj sin me upropastio! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Luku Vujovića koji je u superfinalu zauzeo 18. mesto.

On je imao priliku i da se suoči sa Srđanom Virijevićem Brazilcem kog je mesecima unazad vređao unutar Bele kuće.

- Au brate, šta je ovo. Zatvoren sam deset meseci, ne bih verovao nikome da će se majka ofarbati u belo - rekao je Luka.

- Gde je Bajo? - upitao je Darko.

- Boli ga noga - rekla je Biljana.

- Bajo, ne znam do kad da ti biram snajke da ti se svide - rekao je Luka.

- Biljana kako se osećate što ćete postati baka ponovo? - upitao je Darko.

- Za ovu bebu se specijalno spremam - rekla je Biljana.

- Rekao si da hoćeš nešto Brazilca da pitaš - rekao je Darko.

- Da li je moguće da tvoj sin vređa žene? Siguran sam da od Dače nisam zaslužio mnoge stvari - rekao je Luka.

- Ti si vređao mene i moju porodicu, a ja tebe nikad nisam uvredio - rekao je Brazilac.

- Tvoj sin me upropastio, izbacio me iz finala - rekao je Luka.

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Autor: N.P.