Juče sam se videla sa ocem! Dragana otkrila da li je njena porodica konačno prihvatila vezu sa Matorom, za svoju devojku spremila iznenađenje! (VIDEO)

Matoroj se neće dopasti reakcija njene porodice.

Bivša učesnica Elite 9 Dragana Stojančević došla ja u superfinale kako bi svojoj devojci Jovani Tomić Matoroj pružila podršku u borbi za prvo mesto.

Ona je ovom prilikom za Pink.rs progovorila o susretu sa svojom porodicom koja za godinu dana nije prihvatila njenu vezu sa devojkom.

- Došla sam da je sačekam. Došla sam u miru jer je ovde puno lošoih ljudi. Čekam je i ruku pod ruku idemo u stan. Sestra mi se porodila, želela sam da budemo napolju kad se to desi. Ja sam sanjala kako će se dete zavti. Mama i tetka su me sačekale. Sa ocem sam se videla. Malo smo se mimoilazili, juče smo se prvi put videli, zagrlili smo se. Ništa se nije promenilo, ne podržavaju odnos, ali sam ja njihova ćerka.

Spremila iznenađenje za Matoru.

- Ja sam ponosna na sebe i Jovanu. Zamolila sam da niko ne kaže da sam tu, ali sam tu.

Progovorila je o svom zdravstvenom stanju s obzirom da je jednom prilikom otkrila da ima tumor na dojci.

- Nisam bila kod doktora, sve je to dobro. Ja sam pozitivna i ne mislim da će biti loše. Kad ste mene videli da nisam nasmejana? Idem malo kod svojih roditelja da provedem malo vreme sa njima. Želim da i ona posveti više vremena njenom ocu. Moja jedina pobednica je Jovana, drugi me ne zanimaju.

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Autor: A.Anđić