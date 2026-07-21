Borislav Terzić Terza zauzeo je 17. mesto! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.
Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 17. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.
- Teodora Delić je ugrožena sada - rekao je Milan.
- Sada je sve moguće - rekla je Teodora.
- Hana, ti si takođe ugrožena - rekao je Milan.
- Ja očekujem svaki put kada me podignete - rekla je Teodora.
- Anđelo Ranković je i dalje ugrožen - rekla je Ana.
- Neizvesno je, vidi se tenzija i mislim da u svakom trenutku mogu svi da očekuju da budu podignuti - rekao je Anđelo.
- Ivan Marinković takođe je podignut ove noći - rekao je Milan.
- Osećaj mi kaže da još nije vreme da napustim ovo ostrvo, pozvao bih glasače da i dalje dobro glasaju - rekao je Ivan.
- Terza takođe si ugrožen - rekao je Milan.
- Šta da kažem? Mislim da nije vreme da ispadnem - rekao je Terza.
- Ja bih volela da Teodora ispadne, da se suoči sa Takijem - rekla je Maja.
- Ostaje Teodora - rekao je Milan.
- Hvala puno - rekla je ona.
- Anđelo, takođe ostaje - rekla je Ana.
- Moja intuicija mene nikad ne vara, Terza ispada nažalost - rekla je Aneli.
- Hana ostaje, Terza zauzima 17. mesto - rekla je Ana.
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Autor: N.P.