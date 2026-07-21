Tenzija potpuno eskalirala: Terzin brat ušao u žestok klinč sa prijateljem Milice Veličković! Uvrede pljušte kao iz kabla! (VIDEO)

Velika završnica "Elite 9" nastavila je da donosi snažne emocije i iznenađenja, a nakon novog preseka glasova publika je donela odluku da svoje takmičenje završi Borislav Terzić Terza.

Terza je u superfinalnoj noći zauzeo 17. mesto, nakon što je dobio najmanju podršku gledalaca u nastavku borbe za pobednički pehar. Posle odluke publike, usledio je njegov izlazak iz takmičenja, a Terza je imao priliku da se osvrne na svoje učešće u devetoj sezoni.

Nakon napuštanja Bele kuće, Borislav Terzić Terza obavio je razgovor sa voditeljima Ivanom Šopić i Milanom Miloševićem, gde je sumirao svoj rijaliti put, najvažnije trenutke, odnose koji su obeležili njegov boravak pred kamerama, ali i sve izazove kroz koje je prošao tokom više od deset meseci.

- Ja samo da se izvinim porodicama ovde koje sam vređao, to imam samo da kažem.

- Da li si očekivao da ćeš videti ćerkicu Barbaru? upitao je Darko.

- Nisam. Nisam je video deset meseci. Znam da sam pogrešio jer sam dopustio neke uvrede, ali Milica mora da bude da sam svesna, da sam i ja otac. Moriću se da viđam svoje dete, nećemo mi biti Kulići. Večeras idem i budim oca i onda rešavamo sve preko suda. Neće ona da govori da ja nisam dao pare za svoje dete - rekao je Terza.

- Miloše, Milica je rekla da ti je poslala poruku da li ćeš voditi bratanicu da vidi svog oca, a da si je ti izignorisao, da li je to istina? - upitao je Darko.

- Ne - kazao je Miloš, Terzin brat.

- Ona mi je tražila 13.000 evra da ja vidim svoje dete, da mi neko brai da dete vidim, to neće moći. Da ona ima odnos sa oženjenim, da nakon dva meseca od porođaja se čuje sa momkom iz rijalitija, još neke stvari, a da za mene govori da sam najgori otac, to ne može. Nisam ja najbolji na svetu. Evo, ja sam ovde, stojim iza svojih postupaka. Čistio sam, spremao, bio odgovora, a neki koji nisu znali du*e da obrišu, oni su ostali - rekao je Terza.

- Ajde da čujemo Miličinog druga Gačića - kazao je Darko.

- Nemoj ovaj da priča sad ovde - kazao je Terzin brat.

- Ovaj čičagliša se buni. Ja samo mogu da kažem da je meni Milica rekla da je poslala poruku Terzinom bratu, da on nije odgovorio i to je sve. Imao si više puta priliku kao Terzin brat da sa Milicom ostvariš kontakt, kao s majkom njegovog deteta, a nisi - rekao je Gačić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.