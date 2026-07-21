Ovo mi je bolna tačka! Luka se slomio zbog propalog prijateljstva sa Đukićem, a zbog sina Noe mu krenule suze: Aneli je izdajica! (VIDEO)

Savladale ga emocije i realnost u potpunosti.

Luka Vujović zauzeo je 18. mesto u Eliti 9, a ovom prilikom je odmah progovorio za Pink.rs Nije krio koliko je razočaran svojim plasmanom.

- Osamnaesto mesto je za mene poraz jer sam doživeo toliku nepravdu. Ušao sam da branim jednu stranu, ona me izdala, pa sam posle ušao sa Anitom, sve je išlo po nama. Ovo je za mene neuspeh, prošle godine je njih šet bilo gore plasirano od mene.

I dalje ne veruje kako mu se život preokrenuo u mesec dana.

- Sve je isto, samo druga žena. Nisam mogao to da očekujem, ali život piše romane. To je realan život. Ljudi misle da nakon mesec dana braniš vezu, ali to je tamo tako. Ko je sumnjao da će Stanija da bude ostavljena, Filip sa Aneli... Ovo je realan život samo narod ima priliku da gleda šta se stvarno dešava u četiri zida.

Zbog Aneli mu je propalo i prijateljstvo sa Filipom Đukićem.

- Aneli je lažov, folirant i izdajica. Filip je folirant, taktičar... On Nou zna, bio je na krštenju mog sina, bio je na proslavi rođenja, moj sin zna Aneli i sad zamisli izlaze Filip i Aneli. Slika je neralana. To je zatvoren prostor. Najveća bolna tačka mi je prijateljstvo sa Filipom. Sa Aneli je stavljena tačka na naš odnos. Bolni je za mene, emotivnan sam.

Zbog sina Noe nije mogao da zadrži suze.

- Jedva čekam da upoznam Anitu sa Noom. Noa je tu, predivan je. Nisam ga očekivao večeras, znači mi puno. To je moja pobeda! Mnogi neće dočekati svoju decu radi svojih postupaka.

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Autor: A.Anđić