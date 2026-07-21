Da li će Hana potražiti Fifi nakon Elite? Otkrila istinu, pa priznala da će se veriti sa Neriom! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Hanu Duvnjak koji je zauzeo 16. mesto u velikom superfinalu.

Ona je otkrila da će se venčati sa Neriom Ružanjijem odmah nakon završetka ''Elite 9'', ali je i priznala da li će potražiti Fifi kako bi s njom rešila problem.

- Nadam se da će Nerio biti prvi ili drugi - rekla je Hana.

- Da li se plašiš da ćete ti i Sita ponovo imati sukobe ili će biti drugačije? - upitala je Maša.

- Mislim da će biti sve isto - rekla je Hana.

- Gde ćete ti i Nerio živeti? - upitala je Maša.

- Nerio je odlučio da ćemo živeti u Splitu - rekla je Hana.

- Da li ćeš potražiti Fifi? - upitala je Maša.

- Ne, Nerio i ja smo to rešili i sada ćemo živeti lep život - rekla je Hana.

- Da li ćete se ti ili Nerio venčati? - upitala je Maša.

- Da - rekla je Hana.

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Autor: N.P.