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Da li će Hana potražiti Fifi nakon Elite? Otkrila istinu, pa priznala da će se veriti sa Neriom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Hanu Duvnjak koji je zauzeo 16. mesto u velikom superfinalu.

Ona je otkrila da će se venčati sa Neriom Ružanjijem odmah nakon završetka ''Elite 9'', ali je i priznala da li će potražiti Fifi kako bi s njom rešila problem.

- Nadam se da će Nerio biti prvi ili drugi - rekla je Hana.

- Da li se plašiš da ćete ti i Sita ponovo imati sukobe ili će biti drugačije? - upitala je Maša.

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- Mislim da će biti sve isto - rekla je Hana.

- Gde ćete ti i Nerio živeti? - upitala je Maša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nerio je odlučio da ćemo živeti u Splitu - rekla je Hana.

- Da li ćeš potražiti Fifi? - upitala je Maša.

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- Ne, Nerio i ja smo to rešili i sada ćemo živeti lep život - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ćete se ti ili Nerio venčati? - upitala je Maša.

- Da - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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