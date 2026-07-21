KRAJ ZA UROŠA STANIĆA U SUPERFINALU ELITE 9! Nakon odluke publike završio takmičenje na 15. mestu! (VIDEO)

Napetost u superfinalnoj noći "Elite 9" raste iz minuta u minut, a svaki novi presek glasova donosi veliku neizvesnost među finalistima. Nakon odluke publike, saznato je da je svoj put u borbi za pobednički pehar završio Uroš Stanić.

Uroš je u završnici devete sezone osvojio 15. mesto, nakon što je u ovom trenutku imao najmanju podršku gledalaca.

Uroš Stanić je prvi ustao, odmah za njim ustala je i Milena Kačavenda, nakon toga je ustala i Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević.

Aneli Ahmić prva je saznala da nastavlja trku za prvo mesto.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Uroš Stanić bio je jedan od učesnika koji je svojim karakterom, energijom i specifičnim humorom često privlačio pažnju publike. Njegovo učešće obeležili su brojni razgovori, druženja, nesuglasice, ali i trenuci koji su nasmejali gledaoce širom regiona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.