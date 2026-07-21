AKTUELNO

Zadruga

KRAJ ZA UROŠA STANIĆA U SUPERFINALU ELITE 9! Nakon odluke publike završio takmičenje na 15. mestu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napetost u superfinalnoj noći "Elite 9" raste iz minuta u minut, a svaki novi presek glasova donosi veliku neizvesnost među finalistima. Nakon odluke publike, saznato je da je svoj put u borbi za pobednički pehar završio Uroš Stanić.

Uroš je u završnici devete sezone osvojio 15. mesto, nakon što je u ovom trenutku imao najmanju podršku gledalaca.

Foto: TV Pink Printscreen

Uroš Stanić je prvi ustao, odmah za njim ustala je i Milena Kačavenda, nakon toga je ustala i Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević.

Aneli Ahmić prva je saznala da nastavlja trku za prvo mesto.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Uroš Stanić bio je jedan od učesnika koji je svojim karakterom, energijom i specifičnim humorom često privlačio pažnju publike. Njegovo učešće obeležili su brojni razgovori, druženja, nesuglasice, ali i trenuci koji su nasmejali gledaoce širom regiona.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovaj postupak je sve šokirao: Terza i Sofija se uhvatili za ruke, šokirali sve u studiju! (VIDEO)

Domaći

NOVI PRESEK GLASOVA U SUPERFINALU ELITE 9! Luka Vujović završio takmičenje i zauzeo 18. mesto! (VIDEO)

Domaći

Noć koju niste smeli da propustite! Sofija ponovo udarila Terzi na dete, on joj obećao da će joj OPŠTITI sa MAJKOM, a njih dvoje su zauvek NAPUSTILI E

Domaći

NENAD MACANOVIĆ BEBICA ZAVRŠIO TAKMIČENJE U SUPERFINALU ELITE 9! Nakon prvog preseka glasova zauzeo je 20. mesto i oprostio se od borbe za prvo mesto!

Domaći

Pronađen muškarac koji je pretukao Uroša Stanića! Evo šta je preduzela policija, odmah se oglasio i bivši učesnik Elite

Domaći

Karambol za stolom! Dača skinuo Asminovu masku, on ga izvređao kao nikad, pa ponovo PRODAO Staniju (VIDEO)