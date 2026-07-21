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Ovaj postupak je sve šokirao: Terza i Sofija se uhvatili za ruke, šokirali sve u studiju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terza je u superfinalnoj noći zauzeo 17. mesto, nakon što je dobio najmanju podršku gledalaca u nastavku borbe za pobednički pehar. Posle odluke publike, usledio je njegov izlazak iz takmičenja, a Terza je imao priliku da se osvrne na svoje učešće u devetoj sezoni.

Velika završnica "Elite 9" nastavila je da donosi snažne emocije i iznenađenja, a nakon novog preseka glasova publika je donela odluku da svoje takmičenje završi Borislav Terzić Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što je Borislav Terzić Terza ušetao u studio, šokirao je sve jer se držao sa svom nekadašnjom devojkom Sofijom Janićijević za ruku.

- Kako si? - upitala je Dušica.

- Dobro sam, super se osećam. Polako,

Profil Borislava Terzića Terze pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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