Ovaj postupak je sve šokirao: Terza i Sofija se uhvatili za ruke, šokirali sve u studiju! (VIDEO)

Terza je u superfinalnoj noći zauzeo 17. mesto, nakon što je dobio najmanju podršku gledalaca u nastavku borbe za pobednički pehar. Posle odluke publike, usledio je njegov izlazak iz takmičenja, a Terza je imao priliku da se osvrne na svoje učešće u devetoj sezoni.

Velika završnica "Elite 9" nastavila je da donosi snažne emocije i iznenađenja, a nakon novog preseka glasova publika je donela odluku da svoje takmičenje završi Borislav Terzić Terza.

Nakon što je Borislav Terzić Terza ušetao u studio, šokirao je sve jer se držao sa svom nekadašnjom devojkom Sofijom Janićijević za ruku.

- Kako si? - upitala je Dušica.

- Dobro sam, super se osećam. Polako,

Profil Borislava Terzića Terze pogledajte OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.