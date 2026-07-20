Izlazim kao pobednik, postajem roditelj: Luka sumirao utiske o svom učešću, pa se osvrnuo na suočavanjem sa Dačinim tatom! (VIDEO)

Luka je napustio superfinalnu noć devete sezone i svoje učešće završio na 18. mestu, nakon što je u ovom trenutku dobio najmanju podršku gledalaca.

Za više od deset meseci provedenih pred kamerama, Luka je prošao kroz sve izazove rijaliti života, upoznao različite karaktere i postao deo sezone koja je bila ispunjena emocijama, preokretima i neizvesnim situacijama.

Njegovim izlaskom, broj finalista se dodatno smanjio, a borba za titulu pobednika "Elite 9" postaje sve napetija. Publika i dalje ima poslednju reč, a svaki naredni presek glasova odlučiće ko nastavlja put ka velikom trijumfu.

On je obavio razgovor sa voditeljkom Mašom Mihailović, te je sabrao utiske nakon razgovora koji je vodio sa ocem Dače Virijeviča.

- Narod odlučuje, nije bitno mesto, ja sam pobednik, izlazim kao roditelj - kazao je Luka,.

- Delovalo je kao da si se izvinio Brazilcu - rekla je Maša.

- Kako da ne, evo, kleknuo sam. Ja sam neko ko je vrlo jasno rekao da će da pozove sutra Brazilca, jer je mene Dača najstrašnije vređao, kao i Anitu - kazao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.