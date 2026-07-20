AKTUELNO

Zadruga

Izlazim kao pobednik, postajem roditelj: Luka sumirao utiske o svom učešću, pa se osvrnuo na suočavanjem sa Dačinim tatom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka je napustio superfinalnu noć devete sezone i svoje učešće završio na 18. mestu, nakon što je u ovom trenutku dobio najmanju podršku gledalaca.

Za više od deset meseci provedenih pred kamerama, Luka je prošao kroz sve izazove rijaliti života, upoznao različite karaktere i postao deo sezone koja je bila ispunjena emocijama, preokretima i neizvesnim situacijama.

Njegovim izlaskom, broj finalista se dodatno smanjio, a borba za titulu pobednika "Elite 9" postaje sve napetija. Publika i dalje ima poslednju reč, a svaki naredni presek glasova odlučiće ko nastavlja put ka velikom trijumfu.

On je obavio razgovor sa voditeljkom Mašom Mihailović, te je sabrao utiske nakon razgovora koji je vodio sa ocem Dače Virijeviča.

Foto: TV Pink Printscreen

- Narod odlučuje, nije bitno mesto, ja sam pobednik, izlazim kao roditelj - kazao je Luka,.

- Delovalo je kao da si se izvinio Brazilcu - rekla je Maša.

- Kako da ne, evo, kleknuo sam. Ja sam neko ko je vrlo jasno rekao da će da pozove sutra Brazilca, jer je mene Dača najstrašnije vređao, kao i Anitu - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stavila sve karte na sto: Sofija progovorila o svom učešću, pa se osvrnula na odnos sa Danetom i otkrila da li se zbog nečega kaje! (VIDEO)

Zadruga

Emotivniji nego ikad: Terza priglio Miličinu majku, pa joj se obratio posebnim rečima! (VIDEO)

Zadruga

Emotivna ispovet Hane Duvnjak: Progovorila o svom učešću, istakla da se godinama bori sa velikim problemima, pa se osvrnula na odnos sa Neriom: Nisam

Domaći

Sumirao utiske: Petar Ilić progovorio o žestokom sukobu sa Jelenom nakon ispadanja, pa imenovao novog vođu! (VIDEO)

Domaći

Ludilo pred sam kraj Elite 9: Na žurku stigli Nikola Stefanović Kolani i Jelena Denić, hitovima odmah usijali atmosferu! (VIDEO)

Ostali sportovi

NESVAKIDAŠNJA SCENA NA ROLAN GAROSU! Dečak koji je sakupljao loptice PATOSIRAO tenisera - navijači ostali u neverici zbog ŠOK prizora!