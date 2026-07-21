NOVI PRESEK U SUPERFINALU ELITE 9! Dača Virijević završio takmičenje i zauzeo 14. mesto! (VIDEO)

Nakon deset meseci borbe, emocija, suza, smeha, ljubavi, sukoba i brojnih preokreta, dvadeset finalista krenulo je u poslednju bitku za titulu pobednika, a svaki naredni presek glasova odlučuje ko nastavlja put ka tronu, a ko završava svoje rijaliti putovanje.

Superfinalna noć "Elite 9" postaje sve uzbudljivija, a svaki novi presek glasova donosi sve veću neizvesnost među finalistima. Nakon odluke publike, svoj put ka pobedničkom peharu završio je Dača.

Voditelji Ana Radulović i Milan Milošević dizali su učesnike jednog po jednog.

- Dača Virijević, Jovana Tomić Matora i Marko Janjušević Janjuš su bili podignuti nakon narednog preseka.

Iako je svoju borbu za pobednički tron završio na 14. mestu, Dača ostaje deo velike priče "Elite 9", sezone ispunjene emocijama, preokretima i trenucima koji će se dugo pamtiti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.