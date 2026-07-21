Karton siti, marš kući: Stanija doživela nervni slom zbog Takija i Maje, vrišti sa Rajskog kao nikad! (VIDEO)

Taki Marinković porazgovarao je sa Majom Marinković koja mu je rekla da će večeras spavati sa Asminom Durdžićem, što se njemu nije dopalo.

U jednom momentu zaratio je i sa Stanijom Dobrojević koja se drala sa Rajskog ostrva i sve vreme plakala.

- On se sad folira - rekla je Maja.

- Ja se foliram? O čemu ti pričaš bre. Ovi koji su bili hrabri će morati da mi pokažu na drugom mestu koliko su hrabri - rekao je Taki.

- Asmin i ja kada se svađamo, nisu naše porodice krive. Ja sam bolesno ljubomorna i to je problem, ali nije suština to. Taki ima pravo meni da kaže sve, pričaćemo - rekla je Maja.

- Kada ćeš da pričaš sa njim ako ideš sa Asminom? - upitao je Darko.

- Idem! On je moj dečko i on mene voli. Ja volim Takija najviše na svetu, ali ja sam odlučujem o svom dečku i ljubavnom životu - rekla je Maja.

- Da li si svesna kakvu si bol priredila ovom čoveku koji te podigao? - upitao je Darko.

- Jesam, ali ja sam ovde prošla pakao. Meni je Stanija rekla da s*ksualno opštim sa ovim čovekom, a ona je njega oralno zadovoljavala - rekao je Taki.

- Klošari raspali, sram te bilo. Kaži istinu klošari, karton siti klošari - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.