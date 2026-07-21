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PINK.RS PAPARACO! Nakon haosa sa Durdžićima, Taki pokušava da obuzda Maju, ona besni (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ni po koju cenu ne želi da ostavi Asmina i posluša svog oca!

Maja Marinković je u završnici devete sezone osvojila 10. mesto, a nju je u Šimanovcima dočekao otac Taki Marinković. Odmah nakon to je stigla, započela je raspravu sa Durdžićima, a njen otac sve vreme negodovao.

Foto: Pink.rs

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Nakon haosa sa Asminovim roditeljima, Maja i Taki su se izdvojili sa strane gde su nakon svega porazgovarali, a dok je on pokušavao da je obuzda, ona je besnila.

Foto: Pink.rs

Neprijatna rasprava Maje sa Durdžićima u superfinalu

- Ja ne znam šta da kažem. Ti si svoje sve rekla, ne znam odakle ti ideja da one stvari sve kažeš. Asmin tebe jeste vređao, ali ja nisam tebe vređala. Ja sam samo rekla da nisam za tu vezu, jer ne vidim tu ništa dobro. Uživala sam kad se svađate, samo da se rastavite. Želim ti da budeš srećna i da pronađeš nekog za sebe. Vas dvoje niste jedno za drugo. Njemu ne mogu da branim da bude sa nekim, ali sve što sam rekla, rekla sam na osovu njenih postupaka - kazala je Mevlida, Asminova majka Maji.

- Ja razumem vašu reakciju, svašta se izgovaralo i žao mi je - kazala je Maja.

- Želim ti sreću i da malo poradiš na sebi, pre svega svoj rečnik da popraviš - istakla je Mevlida, Asminova majka.

- Majo, ja sam tebe hvalio, da si lepa i lepo izgledaš, ali što si rekla, ne mogu da ti oprostim. To što si izgovorila je bolesno - rekao je Mustafa, Asminov otac.

- Tokom svađe, ja sam svašta izgovarala, svaša smo Asmin i ja izgovarali, ja to priznajem i veoma mi je krivo zbog toga - rekla je Maja.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.

#Asmin Durdžić

#Maja Marinković

#Paparaco

#Radomir Taki Marinković

#Taki Marinković

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