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Milena Kačavenda zauzela je 7. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 7. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

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- Ivan Marinković je sada ugrožen - rekao je Milan.

- Takođe je ugrožen i Asmin - rekla je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam pri sebi otkad sam čuo tatu da plače, nikad ovako nije slab bio - rekao je Asmin.

- Kačavenda je trenutno ugrožena - rekao je Milan.

- Ugrožen je i Filip Đukić - rekla je Ana.

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- Zato sada mogu da sednu Đukić i Asmin - rekao je Milan.

- U narednim minutima imaćemo priliku da čujemo pesmu od Milene Kačavende jer napušta rijaliti - rekla je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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