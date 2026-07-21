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Hana Duvnjak zauzela je 16. mesto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 16. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

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- Teodora je ugrožena - rekla je Ana.

- Ja ovu devojku nikad nisam primetio, a da sam hteo bio na mestu Filipa Đukića pre sedam meseci - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si moj fan, ti nisi moj nivo apsolutno. Nadam se da ćemo te sad ispratiti - rekla je Maja.

- Šta bi se desilo ukoliko bi tebe Teodora ispratila sa ostrva? - upitala je Ana.

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- Nikad ne reci nikad, ali mislim da je to stvarno nemoguće - rekla je Maja.

- Majo ti si takođe ugrožena - rekla je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hana je takođe ugrožena, ali i Ivan - rekao je Milan.

- Mislim da mi nije još vreme - rekao je Ivan.

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- Dača takođe može da ustane - rekao je Milan.

- U ovom trenutku možete svi da sednete jer Hana napušta Elitu - rekli su Milan i Ana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.P.

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