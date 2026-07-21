AKTUELNO

Domaći

Vidim čoveka kog ne poznajem: Alibaba odbio da se izvini Stanijinoj mami, njegova porodica zahtevala samo jedno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Asmina Durdžića.

Asmin Durdžić je odmah poleteo Mevlidi i Mustafi u zagrljaj, a potom je prišao i sestri Minki. Sve vreme se videlo da Asminu nije bilo lako da pogleda porodicu u oči, a potom je i zaratio sa Majom, Stanijinom prijateljicom.

- Što se treseš? Prvi put vidim da plačeš - rekao je Asmin.

pročitajte još

Stavio sve karte na sto: Filipov otac progovorio o njegovom druženju sa Aneli, evo da li je smatra potencijalnom snajkom! (VIDEO)

- Minka zagrli brata slobodno - rekla je Šopićka.

- Nisam očekivao da ću ovoliko daleko dogurati, izvinite porodico što sam vam priredio sve. Nisam bio fejk, bio sam svoj makar i na svoju štetu. Oni znaju da se kajem što su mi sve priredili. Ja sam ponosan na vas što su bili gospoda - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponosni smo i mi na tebe, ali moraš da se izviniš ljudima koji nisu vređali ni nas, a ni tebe - rekla je Mevlida i tražila Asminu da se izvini Stanijinoj majki.

- Ja se mogu vama izviniti i ljudima koji me nisu vređali morbidno, izviniću se i Majinom ocu - rekao je Asmin.

- Mene Taki ne zanima - rekla je Mevlida.

pročitajte još

Kada sam Jaška ispratila, to je bila moja pobeda: Kačavenda prezadovoljna svojim plasmanom, otkrila ko je njen favorit! (VIDEO)

- Ne želim da se obraćam Stanijinoj mami niti imam šta da joj kažem - rekao je Asmin.

- Nemam šta da mu kažem, vidim nekog čoveka kog ne poznajem. On je mene razočarao mnogo - rekla je Slavica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine ukoliko bi morao da biraš između Stanije i Aneli za pobednicu, ko bi to bio? - upitala je Šopićka.

- One su meni želele najgore stvari, uopšte me ne zanima. Želim im sve najbolje u životu, ali od mene što dalje- rekao je Asmin.

pročitajte još

Ne može da poveruje u ono što vidi: Asminovi roditelji izgrlili Kačavendu, uputili joj izvinjenje u njegovo ime, on ostao zatečen! (VIDEO)

- Prvo mora da me očara da bi me razočarao, a on nema m*da ni da me pogleda. On je rekao za Noru da bi ub*o svoje dete - rekla je Maja.

- Vidiš koji su to monstrumi - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Matora preusmerila svoje glasače: Evo koga želi da vidi na tronu za par sati! (VIDEO)

Domaći

Kakav presedan u studiju: Mustafa poleteo Dači u zagrljaj, a evo koje još porodice su morale da mu pruže ruku! (VIDEO)

Domaći

Luka mesecima najavljivao suočavanje s Brazilcem, a sad manji od makovog zrna: Tvoj sin me upropastio! (VIDEO)

Zadruga

Da li ste poneli vrelu vodu da ošurite Maju? Uroš zapušio usta Durdžićima, pa najavio okršaj na sudu! (VIDEO)

Domaći

Grkljan ću ti iščupati, mrš od moje ćerke: Slavica Delić hoće da spasi ćerku od Bebice kako zna i ume, zeta izvređala kao nikad do sada! (VIDEO)

Domaći

Bukti nikad skandalozniji rat ljutih suparnica: Maja i Stanija se žestoko isprozivale, uvrede pljušte kao lude! (VIDEO)