Vidim čoveka kog ne poznajem: Alibaba odbio da se izvini Stanijinoj mami, njegova porodica zahtevala samo jedno! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Asmina Durdžića.

Asmin Durdžić je odmah poleteo Mevlidi i Mustafi u zagrljaj, a potom je prišao i sestri Minki. Sve vreme se videlo da Asminu nije bilo lako da pogleda porodicu u oči, a potom je i zaratio sa Majom, Stanijinom prijateljicom.

- Što se treseš? Prvi put vidim da plačeš - rekao je Asmin.

- Minka zagrli brata slobodno - rekla je Šopićka.

- Nisam očekivao da ću ovoliko daleko dogurati, izvinite porodico što sam vam priredio sve. Nisam bio fejk, bio sam svoj makar i na svoju štetu. Oni znaju da se kajem što su mi sve priredili. Ja sam ponosan na vas što su bili gospoda - rekao je Asmin.

- Ponosni smo i mi na tebe, ali moraš da se izviniš ljudima koji nisu vređali ni nas, a ni tebe - rekla je Mevlida i tražila Asminu da se izvini Stanijinoj majki.

- Ja se mogu vama izviniti i ljudima koji me nisu vređali morbidno, izviniću se i Majinom ocu - rekao je Asmin.

- Mene Taki ne zanima - rekla je Mevlida.

- Ne želim da se obraćam Stanijinoj mami niti imam šta da joj kažem - rekao je Asmin.

- Nemam šta da mu kažem, vidim nekog čoveka kog ne poznajem. On je mene razočarao mnogo - rekla je Slavica.

- Asmine ukoliko bi morao da biraš između Stanije i Aneli za pobednicu, ko bi to bio? - upitala je Šopićka.

- One su meni želele najgore stvari, uopšte me ne zanima. Želim im sve najbolje u životu, ali od mene što dalje- rekao je Asmin.

- Prvo mora da me očara da bi me razočarao, a on nema m*da ni da me pogleda. On je rekao za Noru da bi ub*o svoje dete - rekla je Maja.

- Vidiš koji su to monstrumi - rekao je Asmin.

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Autor: N.P.