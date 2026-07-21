Da li ste poneli vrelu vodu da ošurite Maju? Uroš zapušio usta Durdžićima, pa najavio okršaj na sudu! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Uroša Stanića koji je zauzeo 15. mesto u velikom superfinalu.

Uroš je imao priliku da se susretne sa Tamarom Radoman s kojom se družio pre ulaska u ''Elitu 9'', a potom se obratio i Mevlidi.

- Uroše, šta te mučilo i onda si sad slobodan? - upitala je Ivana.

- Imao sam dosta boli, ali sam pobedio. Drago mi je što me mama ispoštovala i nije došla iz bezbednesnih razloga - rekao je Uroš.

- Tu je i ozloglašena PR Tamara - rekao je Darko.

- Ja ću sa Urošem obaviti razgovor van kamera, izneo je neke stvari koje su istina i koje nisu. Napravio si mi vrlo ozbiljne probleme napolju - rekla je Tamara.

- No problem - rekao je Uroš.

- Tu je tvoj stric Boris - rekao je Darko.

- Uroš je jedna legenda - rekao je Boris Janjušević.

- Nadam se da će Janjuš pobediti - rekao je Uroš.

- Imaš li šta da poručiš Durdžićima? - upitao je Darko.

- Da nisu vaspitali svoju decu, bolelo me, ali svoju pravdu ću tražiti na sudu - rekao je Uroš.

- Potpuno ispravno, ali nisi ti trebao onoliko da provociraš - rekla je Mevlida.

- Vama je adresa Maja koja je rekla da je Mustafa opštio sa Minkom. Da li ste poneli vrelu vodu da ošurite Maju? - upitao je Uroš.

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Autor: N.P.