Stanija ili Aneli? Anita dala šok odgovor, ovu ljutu suparnicu želi da vidi na tronu!(VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Anitu Stanojlović.
Anita Stanojlović nije krila ushićenje
- Šta su limiti, šta su mi limiti - rekao je Darko.
- Raspala mi se frizura, haljina se pokidala - rekla je Anita.
- Kako se osećaš? - upitao je Darko.
- Mislila sam da sam doživela nepravdu ove sezone, ali večeras sam dobila pravdu i nije mi krivo nijednu suzu što sam pustila - rekla je Anita.
- Stanija ili Aneli? - upitao je Darko.
- Aneli zato što je u svemu iskrenija i jer ima dete - rekla je Anita.
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Autor: N.P.