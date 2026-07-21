Stanija ili Aneli? Anita dala šok odgovor, ovu ljutu suparnicu želi da vidi na tronu!(VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Anitu Stanojlović.

Anita Stanojlović nije krila ushićenje

- Šta su limiti, šta su mi limiti - rekao je Darko.

- Raspala mi se frizura, haljina se pokidala - rekla je Anita.

- Kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Mislila sam da sam doživela nepravdu ove sezone, ali večeras sam dobila pravdu i nije mi krivo nijednu suzu što sam pustila - rekla je Anita.

- Stanija ili Aneli? - upitao je Darko.

- Aneli zato što je u svemu iskrenija i jer ima dete - rekla je Anita.

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Autor: N.P.