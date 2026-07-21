Drvo mudrosti se emotivnim rečima obratilo takmičarima: Ovaj govor ostaviće malo koga ravnodušnim! (VIDEO)

Drvo mudrosti se svake sezone na samom kraju obrati takmičarima, kao i gledaocima emotivnim rečima.

Ovog jutra, Drvo mudrosti pripremilo je govor na koji je malo ko ostao imun ove noći, a ono što će svi pamtiti, jeste lekcije koje su takmičari naučili od Drveta mudrosti kroz ovih deset meseci.

- Dragi moji, došao je i ovaj trenutak da se ponovo oprostimo. Mesecima sam bio svedok svega što se dešavalo, suzama, osmesima, svađama, pomirenja i svim tišinama koji su se dogodili proteklih par meseci. Danas je sve drugačije, tišina je jača nego ikada. Ostajem sam da čuvam uspomene na sezonu koja će se dugo pamtiti, ali ja ću dugo čekati jer ljubav je dugo u nama, a samoća je čudna stvar koja dođe uvek kada ne treba. Sve u životu dođe i prođe, tako će i ova samoća proći, a ja ću ovde sačekati nove učesnike. Ako sam vas nešto naučio, voleo bih da je to da je najveća pobeda biti čovek, da zagrlite kada je teško... Kada se ugase svetla i kada svi odu, ja ću strpljivo čekati neke nove priče, neka nova lica i neke nove ljubavi, a do tada čuvajte sebe i ne zaboravite da su najveće pobede one koje osvojite srcem jer samo se srcem dobro vidi - glasila je poruka Drveta mudrosti.

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Autor: N.P.