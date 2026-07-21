Asmina i Maju stigla sramota zbog vređanja porodica: Odlučili da se promene i svojoj ljubavi daju drugu šansu, Durdžić šokirao otkrićem: Cara ću zvati na svadbu! (VIDEO)

Mnogi su čekali da čuju šta oni imaju da kažu.

Maja Marinković i Asmin Durdžić su po izlasku iz Elite 9 za Pink.rs otvorili svoje duše. Iako je nakon Majinog ispadanja iz superfinala došlo do žestokog obračuna između nje i Asminove porodice, u koji se umešao i njen otac Taki, oni su odlučili da udruže svoje snage i ponosno su stali da brane svoju ljubav.

- Bila mi je želja da se Maja bolje plasira od mene. Žao mi je što smo ponizili roditelje i žao mi je što sam joj priredio scene sa njenim tatoma, ali se nadam da će to sve biti u redu - rekao je Asmin.

- Ja kad sam pogledala njegovu porodicu u oči, njegov otac je zaplakao. Oni su divni ljudi, sramota me - rekla je Maja.

- Ja bih ćutao šta god da mi kaže. Nikad je više ne bih osramotio. Šta je bilo u rijalitiju bilo je. Imali smo dosta spletki, a ona je još i ljubomorna - rekao je Asmin.

- Ja razumem i Takija, ja sam jedinica. Nisu oni krivi za nas dvoje. Ne plašim se da će me ostaviti - rekla je Maja.

- Želim da se uverim da je ona drugačija i da našoj ljubavi dam drugu šansu - rekao je Asmin.

- Hoćeš zvati Filipa Cara? - pitao je novinar.

- Zvaću ga na dvadbu. Šalim se. Ukoliko bude nastavio da pljuje moju devojku zvaću. Pregledaću sutra sve što je pisao. Naša pobeda je da je naša ljubav bila iskrena i mi smo izašli kao pobednici - rekao je Asmin.

- On nije radio ništa lažno. Mi na ostvru imamo ljude koji zaslužuju, ali imamo i folirante. Mi smo pokazhali da je ljubav pobedila - rekla je Maja.

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Autor: A.Anđić