Bio je i ostaće najbitnija osoba: Sandra kočano otvorila karte o odnosu sa Lukom! (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić.

- Ja Luku volim, ne mogu da se ljutim na njega. Mislim da je dobar prijatelj, da je nezreo za svoje godine i da je željan slobode ovde ušao i ne zna gde udara. Imam šta da mu zamerim, ali mu praštam. Zamerio bih ti za Ivana što si zamerio meni, a kad sam ostala sama nisi me ni pitao kako si. Vi funkcionišete kao da ništa nije bilo, on o tebi priča lepo i ne moraš da ga mrziš. Ti se često vadiš, zašto? Za mene ste vi u odličnim odnosima. Meni si zamerao što sam ja u dobrim odnosima sa njim, a nikad nisi rekao kako sam se srčano dala. Ja sam uvek tu za tebe i za razliku od tebe došla sam kad ti je bilo loše. Mislim da manje ceniš ljude koje treba, ali to si ti - govorila je ona, pa nastavila o Teodori:

- Prema meni si korektna, ali si klasična prevarantkinja. Bebica nju jako voli, to jeste patološki odnos. Imala sam takvu sličnu vezu, više je to obostrani interes. Njoj prija pažnja i mislim da je najviše zbog toga sa njim, jer misli da niko neće biti tako dobar. Mislim da nisi iživljena. Ti bi da budeš sa njim, ali i da živiš život. Vidi se da si željna drugih muškaraca. On tebe više poštuje nego ti njega, ti flertuješ, a ja sam ćutala o tome - govorila je Aleksandra.

Sledeća je nominovala Sandra Obradović.

- Hoću da čestitam Lukinoj majci rođendan. Teodora je osoba sa kojom sam u korektnim odnosima, uvek popričamo i nemam loše mišljenje o njoj. Što se tiče ovog popa ponekad smo kao rogovoi u vreći, svađamo se dosta, zameram mu i nikad ne mogu skroz da se naljutim ja njega. On je bio i ostaće ovde meni najbitnija osoba u kući. Nervira me što pridaje značaja ljudima koji ne zaslužuju to od njega. Zameram mu njegovu neozbiljnost, što ne zna da ceni neke stvari, ali rekao mi je da je shvatio da se ogrešio o mene. Rešili smo sve naše probleme. Suština je da je ostao i biće moja najbitnija osoba u kući. Ostavljam Luku - pričala je Sandra.

Autor: A. Nikolić