Mislio je da će me ispratiti, sad nek pliva po Tašmajdanu! Veliki intervju Ivana Marinkovića nakon superfinala, urpopastio Anđela, isprozivao Aneli, a Maji dao vetar u leđa! (VIDEO)

On je najponosniji na svoj plasman, jer je ove sezone zauzeo visoko četvrto mesto.

Ivan Marinković je tokom cele devete sezone "Elite" važio za glavnog kritičara i komentatora, a narod je to očigledno prepoznao i nagradio. Nakon što je napustio rijaliti, on je dao intervju za naš portal.

- Preponosan sam, ovo je moj najveći uspeh u rijalitiju. Ne znam šta da kažem, stvarno hvala svim ljudima koji su glasali, znam da je to ogromna publika - rekao je Ivan i dodao:

- Ozbiljna konkurencija, tri devojke koje su stvarno bile glavna tema, i koje su iznele ovaj rijaliti i ja, kao neko ko je tu potpuno nebitan komentator, kog je očigledno narod prepoznao kao nekog ko je to najrealnije komentarisao.

Ivan je iskoristio priliku da potkači svog ljutog protivnika Anđela Rankovića, koji je ispao mnogo pre njega.

- Evo koliko sam pokazao da sam šmeker i gospodin, nisam kanalio Anđela Rankovića, najveću p*čketinu, on je s*sa jedna smrdljiva, koji je ispao 11. a k*rčio se da će da me isprati i da ću da plivam u jezeru. Pristao sam i da plivam. Nažalost to se nije desilo, evo ga sad kao p*čka pokisla sedi tamo, suta neka pliva na Tašmajdanu, nek prepliva bazen - rekao je Ivan, a onda otkrio ko je po njegovom mišljenju zaslužio bolji plasman:

- Svako je odradio kako je trebalo, manje više plasman, ali Maja je zaslužila viši plasman. Ona je koleteralna šteta cele priče između Asmina, Aneli i Stanije, a dala je sve od sebe. Ja sam mislio da će ona biti bolje mesto.

Marinković je pohvalio roditelje učesnika, koji su se poneli veoma odmereno i nisu pravili haos na finalu.

- Mislim da će to u Narod pita da se to razotkrije, da Maja i Taki prespavaju. Ja Takija znam, on je beogradski čovek i Mustafa i Mevlida su korektni ispali, gospotski su to odradili, svaka čast na tome, da ne pravimo frke ovde. Bili su blagi, ali ja sam to i očekivao. To su roditelji, koji ne mogu krivicu da svale na svoju decu, uvek to prevale na drugu stranu, ali moraju da shvate da su njihova deca glavni problemi. Drago mi je da je to splaslo, da ovo bude kraj sezone.

On je dodao i ko je najveći blam ove sezone.

- Aneli, ona je najveći blam, ona će da doživi najveći krah, ništa nije uradila po svom pitanju, nijednu situaciju nije uspela da reši, imala je četiri muškarca, sad se vuče sa Filipom. I on je ispao pre mene, i njega sam pobedio. A ona je pokazala da je žena lakog morala - istakao je Marinković i otkrio za koga navija:

- Ne navijam ni za jednu, ali ako moram da biram ovog puta navijam za Staniju, više je zaslužila, bolja je osoba od Aneli, koja je jedno ludsko dno koje u životu nisam video. Tako da navijam za Staniju - zaključio je Marinković.

Autor: R.L.