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Šok potez Filipa Đukića: Skinuo pantalone, ovako slavi visoko šesto mesto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Maša Mihailović dočekala je Filipa Đukića na crvenom tepihu koji je zauzeo visoko šesto mesto u superfinalnoj noći.

On je iznenadio sve šok-potezom kada se skinuo i pokazao svoj donji veš, ali sudeći po svemu gledaoci su na njega i navikli u ovom stilu.

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- Filipe, mnogi nisu očekivali da ćeš dovde dogurati - rekla je Maša.

- Hvala svima koji su glasali, ali mene boli k*rac - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Visoko šesto mesto u ovoj spektakularnoj supernoći - rekla je Maša.

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Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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