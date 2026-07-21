Šok potez Filipa Đukića: Skinuo pantalone, ovako slavi visoko šesto mesto! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović dočekala je Filipa Đukića na crvenom tepihu koji je zauzeo visoko šesto mesto u superfinalnoj noći.

On je iznenadio sve šok-potezom kada se skinuo i pokazao svoj donji veš, ali sudeći po svemu gledaoci su na njega i navikli u ovom stilu.

- Filipe, mnogi nisu očekivali da ćeš dovde dogurati - rekla je Maša.

- Hvala svima koji su glasali, ali mene boli k*rac - rekao je Filip.

- Visoko šesto mesto u ovoj spektakularnoj supernoći - rekla je Maša.

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Autor: N.P.