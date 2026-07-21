Umalo završila u suzama: Teodora na teškom zadatku, ne zna šta će sa Bebicom! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Teodoru Delić koja je zauzela 13. mesto u superfinalnoj noći.
Ona je u razgovoru sa Mašom otkrila da li će se odlučiti za porodicu ili Nenada Macanovića Bebicu, kao što je i istakla da smatra da je njeni roditelji vole kakva god bila.
- Teodora je pristigla u pratnji svoje porodice. Je l' si ponosna? - upitala je Maša.
- Jesam, ali sam trebala da popratim još neke takmičare. Bože moj ovako, možda neki sledeći put drugačije - rekla je Teodora.
- Šta ćeš sa ultimatumom? - upitala je Maša.
- Moja majka mene voli šta god ja uradila - rekla je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.P.