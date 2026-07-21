AKTUELNO

Zadruga

Umalo završila u suzama: Teodora na teškom zadatku, ne zna šta će sa Bebicom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Teodoru Delić koja je zauzela 13. mesto u superfinalnoj noći.

Ona je u razgovoru sa Mašom otkrila da li će se odlučiti za porodicu ili Nenada Macanovića Bebicu, kao što je i istakla da smatra da je njeni roditelji vole kakva god bila.

pročitajte još

Neka se mane mene i naše ćerke! Hana ima žestoku poruku za Situ Ahmić, pa se ponovo zahvalila za svoj večerašnji stajling: Divna haljina i divna Stani

- Teodora je pristigla u pratnji svoje porodice. Je l' si ponosna? - upitala je Maša.

- Jesam, ali sam trebala da popratim još neke takmičare. Bože moj ovako, možda neki sledeći put drugačije - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćeš sa ultimatumom? - upitala je Maša.

pročitajte još

Kakav presedan u studiju: Mustafa poleteo Dači u zagrljaj, a evo koje još porodice su morale da mu pruže ruku! (VIDEO)

- Moja majka mene voli šta god ja uradila - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Može samo da pošalje još neki Western: Sofija priznala da je Dane za nju mlaka voda, ne zanima je! (VIDEO)

Domaći

Ja sam izašao sa parama: Terza se ne kompleksira što ga je Uroš ispratio sa ostrva, otkrio šta će kupiti ćerki Barbari! (VIDEO)

Zadruga

Da li će Hana potražiti Fifi nakon Elite? Otkrila istinu, pa priznala da će se veriti sa Neriom! (VIDEO)

Domaći

Nema ultimatuma, Teodora nije mala: Bebicu ne zanimaju Slavičine ucene, odmah razvezao jezik! (VIDEO)

Zadruga

Ovako ponižen nikad nije bio: Lepi Mića besan kao ris na glasače, uputio im žestoki prekor! (VIDEO)

Zadruga

Mahni mami, ti si za sve kriv: Sofija provocira Uroša za sve pare, on otvorio konkurs za njenog novog finansijera! (VIDEO)