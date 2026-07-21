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Mahni mami, ti si za sve kriv: Sofija provocira Uroša za sve pare, on otvorio konkurs za njenog novog finansijera! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Uroša Stanića koji je zauzeo 15. mesto u superfinalnoj noći.

On je odmah po dolasku u studio zaratio sa Sofijom Janićijević koja mu je sve vreme spominjala mamu, dok je on sve vreme spominjao Daneta.

- Uroše, bio si ovako toliko zabavan. Bio si hrabriji od mnogih velikih muškarčina - rekla je Dušica.

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- Ja gej ispade veći muškarac od strejt, ali eto gledaoci su nagradili borbu, hrabrost i neustrašivost. Sve osobe koje sam hteo da ispratim sam uradio, drago mi je što sam ispratio Sofiju i Terzu. Ona će imati pune ruke posla, Dane je u domu penzionera - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo polako, ja izlazim sa parama. Dragi gledaoci ukoliko nemate gde da spavate, kupite Urošu jedan krevet - rekla je Sofija.

- Tvoju mamu je finansirao Dane, mahao sam ti j*biga. Narod te provalio - rekao je Uroš.

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- Vidi ko ti maše, mama tvoja. Izvinite gospođo, do njega je - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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