Ovako ponižen nikad nije bio: Lepi Mića besan kao ris na glasače, uputio im žestoki prekor! (VIDEO)

Lepi Mića zauzeo je 21. mesto u superfinalnoj noći i odmah se uputio ka studiju gde ga je dočekala voditeljka Ana Radulović.
Lepi Mića ušao je u studio nikad besniji prilikom čega je priznao da se ovako poniženo nikada nije osećao, i da ovo od svojih glasača nije očekivao.
- Ovo je najveće poniženje za mene, doživeo sam da me izbace u pola šest ujutru. Ostali su ljudi koji su motali kuglice za stolom, ovo je završena priča. Hoću da idem odmah kući - rekao je Mića.
- Boginja je vikala: ''Gde je Anelina podrška?'' - rekla je Ana.
- Mene ne treba niko da brani. Smatram da sam zaslužio da ostanem tamo jer sam držao svoj stav - rekao je Mića.
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Autor: N.P.