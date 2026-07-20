AKTUELNO

Zadruga

Ovako ponižen nikad nije bio: Lepi Mića besan kao ris na glasače, uputio im žestoki prekor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepi Mića zauzeo je 21. mesto u superfinalnoj noći i odmah se uputio ka studiju gde ga je dočekala voditeljka Ana Radulović.

Lepi Mića ušao je u studio nikad besniji prilikom čega je priznao da se ovako poniženo nikada nije osećao, i da ovo od svojih glasača nije očekivao.

pročitajte još

ŠOK ZA SAM KRAJ! Lepi Mića zauzeo je 21. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

- Ovo je najveće poniženje za mene, doživeo sam da me izbace u pola šest ujutru. Ostali su ljudi koji su motali kuglice za stolom, ovo je završena priča. Hoću da idem odmah kući - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja je vikala: ''Gde je Anelina podrška?'' - rekla je Ana.

pročitajte još

Raskrinkan odnos Rialde Karahasanović i Tamare Radoman: Uroš izneo svoja saznanja, pa demolirao Sofiju: Nema on lovu za Sofiju i jedinstvenu Branku (V

- Mene ne treba niko da brani. Smatram da sam zaslužio da ostanem tamo jer sam držao svoj stav - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vreme je da sazna ko mu je radio iza leđa: Đedović napušta Elitu! (VIDEO)

Zadruga

Lepi Mića zapenio na Aneli, kritikuje je zbog odnosa sa Đukićem, pa joj uputio salvu uvreda! (VIDEO)

Zadruga

Vidno razočarana plasmanom: Boginja otkrila koji takmičari su pre nje trebali da ispadnu iz Elite! (VIDEO)

Domaći

ŠOK ZA SAM KRAJ! Lepi Mića zauzeo je 21. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

Domaći

RIJALITI TATA JE TU! Lepi Mića pred ulazak u Elitu 9 nikad žešće OPLEO po Anđeli i Gastozu, pa se obrušio na Asmina: Njemu je mesto u SVINJCU (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Veliki sef bogato nagradio učesnike, oni ponovo pokazali svoje skandalozno ponašanje, Lepi Mića ostao zabezeknut! (VIDEO)