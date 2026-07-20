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Vidno razočarana plasmanom: Boginja otkrila koji takmičari su pre nje trebali da ispadnu iz Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ana Radulović u studiju ove noći ugostila je bivše takmičare ''Elite 9'' kako bi govorili o svim gorućim temama u Beloj kući.

Obzirom da je Tanja Stijelja Boginja stigla u studio nakon što je zauzela 22. mesto u velikom finalu ''Elite 9'', a tom prilikom otkrila je da nije očekivala da će ispasti samo dan pred superfinale.

- Zbog čega se nisi pozdravila sa Luksom? - upitala je Ana.

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- Nema potrebe, on je mene udario i dovoljno rekao - rekla je Boginja.

- Da li si očekivala da ćeš ispasti? - upitala je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam očekivala jer su odvratni ljudi ostali, ali drago mi je jer sam izbacila najvećeg ološa Boru Santanu - rekla je Boginja.

- Da sad možeš da vratiš vreme da li bi se opet zaljubila u Filipa? - upitala je Ana.

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- Naravno da ne. On je ozbiljan folirant, sigurna sam da mu se Aneli apsolutno ne sviđa već je favorit i mora da bude njeno kuče - rekla je Boginja.

- Da li si zaljubljena u Anđela? - upitala je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam, samo mi prija dečko - rekla je Boginja.

- Mislim da je Boginja bila zaljubljena u Filipa, a u Anđela ne verujem da je uopšte bila zaljubljena. Sa Filipom je imala neku hemiju, ali nije im bilo suđeno - rekao je Viktor.

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- Šta misliš da je obeležilo tvoje učešće? - upitala je Ana.

- Iskrenost, moram da kažem da mislim da je mnogo njih trebalo da ispadne pre mene - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog klipa.

Autor: N.P.

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