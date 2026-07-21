Nije mu lako: Anđelo završio svoju karijeru, glasači ga totalno razočarali! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Anđela Rankovića koji je zauzeo 11. mesto u superfinalnoj noći.

Anđelo Ranković bio je vidno razočaran zbog ovog mesta u superfinalu, a on je otkrio da je s učešćem u ''Eliti 9'' završio svoju rijaliti karijeru.

- 11. sam ušao, 11. sam izašao. Izgleda da je to nešto simbolično - rekao je Anđelo.

- Kako se osećaš? - upitala je Maša.

- Pa razočarano, mislim da su neki ljudi trebali da izađu pre mene. Ja sam svakako završio svoju rijaliti karijeru, a ovo je Ivanova najveća pobeda - rekao je Anđelo.

- Palo je i suočavanje sa Tamarom Pr - rekla je Maša.

- Videće drugačiju borbu od mene, moraću da se borim za sebe - rekao je Anđelo.

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Autor: N.P.