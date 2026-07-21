Vodim je kući! Stanijina majka Slavica jedva suzdržala emocije na superfinalu: Nisam bila za to da uđe, ali... (VIDEO)

Dešavanja u rijalitiju, teške reči koje su razmenjene i postupci pojedinaca teško su pali kako učesnicima, tako i njihovim najmilijima napolju.

Tokom prethodne superfinalne noći u "Eliti 9" ekipa emisije "Premijera" porazgovarala je sa mnom učesnicima, ali i roditeljima. Pred premijerne kamere stala je i majka pobednice ove sezone Stanije Dobrojević, Slavica Dobrojević, koja nije krila uzbuđenje.

- Konačno da izađe, radujem se - rekla je Slavica i dodala:

- Ne znam da li očekujem pobedu, bilo bi lepo, šta ću joj reći, pa samo ću je zagrliti i vodim je kući.

Ona je istakla da nije bila za to da njena ćerka ponovo kroči pred kamere, te da joj je žao što je mnogo patila.

- Bilo mi je žao, vidim da joj je bilo teško ovo učešće. Žao mi je, nisam ni bila za to da uđe, ali dobro - navela je Slavica.

Podsetimo, Stanija je sinoć trijumfovala i sa sobom odnela ček od 100 hiljada evra, kao i statuu pobednika, za sobom ostavljajući drugoplasiranu Aneli Ahmić.

Autor: R.L.