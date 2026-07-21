Iza kulisa superfinala Elite 9: Mina i Viktor stali na put zlim jezicima, sveže operisana Vanja Živić otkrila sve o svom zdravstvenom stanju, Terzin brat van sebe: Ja njega ne prepoznajem!

Ovo gledaoci televizije Pink nisu mogli da vide, ni da čuju u prenosu uživo.

Ekipa emisije "Premijera" bila je sinoć na superfinalu "Elite 9", te je snimila sve ono što je vernim gledaocima TV Pink promaklo.

Prvo su pred premijerne kamere stali Mina Vrbaški i Viktor Gagić, koji su nakon izbacivanja spustili loptu i uživaju u svojoj ljubavi.

- Sve je super, bilo je svega i svačega, izašli smo i videli da ništa nije onako kako nam je predstavljeno, porodice su tu, imamo podršku, sve je super - rekla je Mina.

- Reči su suvišne, ljubav je ogromna, pobedili smo sve poraze, kad smo izašli videli smo kako stoje stvari i porodica i podrška, sve je na mestu, nemamo zbog čega da se brinemo - naveo je Viktor.

Pred premijerne kamere stala je i sveže operisana Vanja Živić, koja je sada otkrila kakva je njena zdravstvena situacija.

- Samo ja znam kako mi je bilo, čak ni učesnici nisu bili svesni situacije, dok nije stiglo pismo Velikog šefa, tada su donekle shvatili ozbiljnost situacije. Ja sam je bila svesna sve vreme, ali moja moja tvrdoglavost i upornost su presudili, nadala sam se da će to sve biti bolje, ali ipak je zdravlje ne prvom mestu, iako sam ja želela da se ostanem i da se borim. Biće super, ja sam uvek optimistična, danas mi je deseti dan od operacije - rekla je Vanja.

Svoju izjavu dao je i brat Bore Terzića Terze koji je otkrio da ne prepoznaje svog najrođenijeg.

- Sam je kriv za to, ne znam šta mu je bilo, mi to ne podržavamo, ni dan danas, niko ga ne prepoznaje, od rodbine, od prijatelja, ja koji ga najbolje znam ne mogu da verujem - rekao je Terzin brat.

Autor: R.L.