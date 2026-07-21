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Ovo je sve zanimalo: Mina i Viktor otišli u njen porodični dom, evo da li se njena porodica pozdravila sa Gagićem (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mina Vrbaški nakon završetka Elite 9, sa svojim pratiocima podelila je dirljiv trenutak Viktora Gagića sa njenom porodicom.

Nakon završetka superfinala ''Elite 9'', Mina Vrbaški i Viktor Gagić nastavili su da privlače pažnju svojim odnosom, a ovaj put su sa svojim pratiocima podelili i pokazali još jedan emotivan trenutak iz privatnog života.

Foto: Instagram.com

Nakon što su se zajedno pojavili na finalnoj večeri i potvrdili da su svojoj ljubavi pružili novu šansu, usledio je i dirljiv susret sa Mininom porodicom.

Na svojim Instagram profilima Mina i Viktor objavili su snimak na kojem se vidi kako se Viktor srdačno pozdravlja i grli sa Mininim bratom Borisom, a potom i sa njenom majkom Ivanom. Po osmesima i toplom dočeku moće se zaključiti da među njima vlada odlična atmosfera, te su ovim gestom pokazali su da je Viktor u potpunosti prihvaćen od strane Mininih najbližih.

Foto: Instagram.com

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Podsetimo, Mina i Viktor su tokom superfinala otkrili da su rešili da ostave nesuglasice iza sebe i svojoj vezi pruže novu šansu, ističući da sada gledaju samo u budućnost. Najnoviji snimak sa porodicom deluje da je njihov odnos danas stabilniji nego ikada.

Autor: Teodora Mladenović

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