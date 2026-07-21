Ovo je sve zanimalo: Mina i Viktor otišli u njen porodični dom, evo da li se njena porodica pozdravila sa Gagićem (FOTO)

Mina Vrbaški nakon završetka Elite 9, sa svojim pratiocima podelila je dirljiv trenutak Viktora Gagića sa njenom porodicom.
Nakon završetka superfinala ''Elite 9'', Mina Vrbaški i Viktor Gagić nastavili su da privlače pažnju svojim odnosom, a ovaj put su sa svojim pratiocima podelili i pokazali još jedan emotivan trenutak iz privatnog života.
Nakon što su se zajedno pojavili na finalnoj večeri i potvrdili da su svojoj ljubavi pružili novu šansu, usledio je i dirljiv susret sa Mininom porodicom.
Na svojim Instagram profilima Mina i Viktor objavili su snimak na kojem se vidi kako se Viktor srdačno pozdravlja i grli sa Mininim bratom Borisom, a potom i sa njenom majkom Ivanom. Po osmesima i toplom dočeku moće se zaključiti da među njima vlada odlična atmosfera, te su ovim gestom pokazali su da je Viktor u potpunosti prihvaćen od strane Mininih najbližih.
Podsetimo, Mina i Viktor su tokom superfinala otkrili da su rešili da ostave nesuglasice iza sebe i svojoj vezi pruže novu šansu, ističući da sada gledaju samo u budućnost. Najnoviji snimak sa porodicom deluje da je njihov odnos danas stabilniji nego ikada.
Autor: Teodora Mladenović