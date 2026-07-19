Čula sam se sa Viktorovom mamom: Mina otkrila šta joj je rekla Gagićeva majka, pa oplela po Bori: Neću ga tužiti, ali... (VIDEO)

Mina Vrbaški sinoć je napustila Elitu 9 odlukom glasova publike, te je tako sada u razgovoru sa Anom Radulović iznela svoje prve utiske.

Voditeljka Ana Radulović na samom početku emisije "Finalna izbacivanja" porazgovarala sa sinoć izbačenom Minom Vrbaški o prvim utiscima.

- Kakvi su tvoji utisci?! Imala si prilike da pogledaš i čuješ neke stvari, šta te je najviše zateklo - pitala je Ana.

- Mnoge stvari koje su mi bile pričane nisu bile takve. Razgovarala sam sa Viktorovom majkom sinoć u kolima, to je tako jedna divna žena. Nikakve tužbe, to su sve bili navodi. Poverovala sam, rekla je da nije bilo nikakve tužbe niti pričama o tužbi, sve vreme je bila u kontaktu sa mojom majkom, viđale su se. Videla sam da je totalno drugačija slika, čekam sutra da vidim Viktora i da mu ispričam sve što se izdešavalo. Pod mnogo lepim sam utiscima i baš mi je drago. Našla sam za Staniju da je udata, imam papire njene u telefonu, pa da joj je ukinut "green card" - rekla je Mina, a onda se osvrnula na svoj odnos sa Borom Santanom:

- Neću tužiti Boru, videla sam klipove da ti Ana sinoć ništa nisi slagala. Ne mogu da nastavim druženje sa Borom, ali ne mogu da se vučem po sudovima. Ja nikada nisam pričala šta je on pričao, da je vređao kosti u grobovima i ostalo. Ono što kažu meni, ja mogu da progutam, ali porodica i to, ne. On je Milicu voleo najviše na svetu i njega je to dotuklo, pa i dobar drug. Jeste, da, bio mu je dobar drug. Ja znam da smo Milica, Bora i ja išli kod tog Marka da gledamo prvenstvno u košarci, mi smo se družili. Meni to nikada nije bilo sumnjivo. Mene je najviše povredilo to što mi je 10 godina bio prijatelj, ali ispada da nikada nije bio. On nikada mene nije uvredio napolju, nije povisio ton, ali nisam zaslužila to ponašanje - rekla je ona.

- Rekao je da si mnoge izdala - rekla je Ana.

- Jesam, čula sam, ja mogu samo da se iznerviram i da vratim ono što je meni urađeno - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić