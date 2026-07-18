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Čula sam se sa mamom, rekla mi je... Sara otkrila šta joj je majka rekla o Muratu, pa priznala šta oseća prema njemu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sara Stojanović napustila je Elitu 9 kao dvadesetšestoplasirana finalistkinja, te je u razgovoru sa Dušicom Jakovljević otkrila sve detalje odnosa sa svojim bivšima i Muratom Asylguzhinom.

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je u studiju Saru Stojanović, koja je ispala u prvom večerašnjem preseku tokom "Finalnih izbacivanja", te je ona tako progovorila o Muratu.

- Jaoj, Dušice, bilo mi je prelepo, ali napeto i turbulentno. Imala sam turbulentne ljubavne odnose, unakazili su me muškarci. Jesam, ja sam svima želela dobro. Ja u svima vidim dobro, tako sam naučena, naučena sam da poštujem druge, ali mene nisu ispoštovali - rekla je Sara.

- Ti si bila neko ko se najdbulje zaljubi, prolije suze i čini se, ništa ne uradi loše, a ostavljali su je na cedilu. Zbog čega - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sara pruži sve, ona kada je sa nekim ona je lojalna, da bude sve kako treba. Međutim, čim vide da je požrtvovana, očigledno je da ih to ne zanima. Žena mora stalno da bude enigma - rekla je Jakšićka.

- Mi muškarci volimo kada nam žene zavrću mozak, kada nismo na čisto sa njima - dodao je Miki.

- Ja kada se zaljubim, gledam u svakoga kao tele u šarena vrata. Ja ih idealizujem, a sebe, ja nikada nisam verovala u sebe, uvek sam druge uzdizala. Ja sam slična Maji po tim ljubavnim odnosima, sebe dajem sto odsto, a meni se uzvrati...Ja sam mirna. Čula sam se sa mamom da dođu po mene, rekla mi je da je pisala Muratu i da joj nije odgovarao na poruke, ali mama mi je rekla da se ne sekiram uopšte. Od Saleta Luksa sam dobila najveće poniženje za ženu i kada ja čujem nešto intimno da nekome od partnera smeta, nije bio u pitanju ni Terza i niko drugi, ja to odmah presečem. On je nagrabusio zato što je dobar - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je Murat taj momak koji je baš za tebe - pitala je voditeljka.

- Jeste, ja mislim da jeste, pokazao mi je da je za to...Igrom slučaja moji bivši su došli u rijaliti, šta da ja radim što smo bili tu svi?! Mene nije sramota da kažem da sam pratila rijaliti devet godina. Muratu je sigurno smetalo što smo svi tu, svaka mu čast što je prešao preko mojih loših izbora. U početku me nije branio, ja volim da skoči - rekla je Sara.

- Pa dobro, nisu bili problem njeni izbori. Da nije bila sa Muratom, Sale Luks bi se pomirio sa njom, ali nije mogao da pređe preko toga - rekla je Jakšićka.

- Šta je bilo sa Terzom?! - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šalila sam se, Terza jeste vickast, budalica, zna sa ženama, padnu na njega žene. I on me je vređao na početku i šta mi sve nije izgovarao - rekla je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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