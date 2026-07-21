POGLEDAJTE KADROVE IZ BELE KUĆE: Elita 9 se sinoć završila, a evo koje uspomene su takmičari ostavili za sobom (FOTO+VIDEO)

Nakon deset meseci boravka u rijalitiju, juče je spuštena zavesa na devetu sezonu Elite, a titulu pobednice odnela je Stanija Dobrojević.

Veliko finale okupilo je brojne gledaoce, a čim su se svetla ugasila i poslednji učesnici napustili imanje u Šimanovcima, ekipa portala Pink.rs je ušla u Belu kuću, gde su zabeleženi prvi kadrovi praznog prostora u kojem su takmičari proveli mesece.

Na prvi pogled jasno je da su učesnici ostavili svoj pečat na gotovo svakom delu kuće. Zidovi su prekriveni fotografijama koje su sami lepili tokom boravka, a u pojedinim prostorijama ostali su tragovi papira, isečaka i uspomena koje su godinama bile deo rijaliti svakodnevice.

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Posebnu pažnju privukli su crni sto i nameštaj, na kojima su takmičari ispisivali razne šifre, nadimke, inicijale i kratke poruke. Mnogi su upravo na taj način obeležavali svoja mesta za stolom ili ostavljali uspomenu na dane provedene u Beloj kući. Na zidovima se mogu videti i zajedničke fotografije učesnika, uspomene sa žurki, ali i slike koje su nastajale tokom najemotivnijih trenutaka u rijalitiju.

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Sada, kada su sobe ostale prazne, prizor Bele kuće deluje potpuno drugačije nego dok je bila ispunjena takmičarima. Bez kamera koje prate svakodnevne sukobe, ljubavi i prijateljstva, ostali su samo tragovi jednog rijaliti putovanja, fotografije, natpisi i sitni detalji koji svedoče o mesecima provedenim pod istim krovom.

Iako će produkcija u narednom periodu gotovo sigurno potpuno srediti i pripremiti prostor za novu sezonu, prvi kadrovi nakon završetka Elite 9 pokazuju kako Bela kuća izgleda onog trenutka kada je učesnici napuste – ispunjena uspomenama koje su ostale iza njih.

Autor: PInk.rs