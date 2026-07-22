Ne bi to radio, da je ljubav jaka: Milosava šokirano reagovala nakon saznanja da je Filip proveo noć sa Sandrom Todić, pa istakla da nema iskrene namere prema Aneli! (VIDEO)

Nakon završetka još jedne sezone rijalitija „Elita 9“, Milosava Pravilović govorila je o utiscima koje nosi iz proteklog perioda, ali i o učesnicima koji su obeležili sezonu.

Posebnu pažnju posvetila je odnosu Filipa i Aneli, istakavši da je njihova priča tokom rijalitija izazivala veliku pažnju gledalaca i često bila jedna od glavnih tema u Beloj kući. Kako je navela, njihov odnos prolazio je kroz brojne uspone i padove, zbog čega je bio zanimljiv publici do samog kraja.

Stanija Dobrojević je odnela pobedu u ''Eliti 9''. Kako komentarišete to?

- Aneli je bila moj favorit. Srećna sam i zbog Stanije, ali moram da kažem da sam navijala za Aneli. Ipak, publika odlučuje.

Rekli ste nedavno da se Aneli igra sa Filipom, što je nju veoma razočaralo. Da li ste ostali pri svom stavu?

- Ne, nisam ostala pri tom stavu. Kada sam snimila svoje pitanje, koje je ona čula u emisiji ''Pitanja starih elitara'', želela sam njen odgovor da čujem tada. Verujem da bi ona rekla kako jeste. Sigurna sam da se vole, da postoji ljubav među njima.

Mnogi sumnjaju u njegove emocije, da li i vi sumnjate u njega i da li mislite da će on preći preko svojih stavova i ući u odnos sa njom?

- Oni će sad biti razdvojeni, moguće je da će se emocije ohladiti.

Sandra Todić je sinić završila kod njega kući, kako gledate na to?

- Ako je tako, to nije sigurna ljubav s njegove strane. Ja sam mu postavila pitanje do kada će te utorak devojke da postoje. Čim se takve stvari dešavaju, onda ljubav prema njoj nije jaka. Krivo mi je jer to sada čujem.

Da li ste očekivali da Vaš bivši zet osvoji visoko 4. mesto?

- Jesam, ja sam mislila i da će treće mesto biti.

Da li ste očekivali Kačavendino 7. mesto?

- Da, ona je po mom mišljenju veoma jaka i pametna žena. Ne bi bila na tom mestu, da nije zaslužila.

Autor: S.Z.