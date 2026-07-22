Grca u suzama! Aneli progovorila o razgovoru sa bratom, Durdžiće nazvala monstrumima, pa se obratila Staniji Dobrojević! (VIDEO)

Nakon velikog superfinala "Elite 9", voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa drugoplasiranom učesnicom ''Elite 9'' Aneli Ahmić, koja prvi put nakon završetka rijalitija govorila o svojim utiscima, emocijama i svemu što je obeležilo njen boravak u Beloj kući.

Voditeljka Ivana Šopić nastavila je da razgovara sa njom o podršci koju je dobijala od publike, ali i o tome kako se oseća sada kada je takmičenje završeno. Aneli je priznala da joj drugo mesto predstavlja veliki uspeh i da je zahvalna svima koji su je pratili i pružali joj podršku tokom cele sezone.

- Kako se sada osećaš? - upitala je Ivana.

- Do jedanaest sati sam razgovarala sa čerkicom Norom. Mislim nakon svega mislim da sam ja jedna lavica, jedan pobednik - rekla je Aneli.

- Kakvi su utisci tvoje porodice? - upitala je Ivana.

- Čula sam se sa bratom i sa sestrom. Brat mi je rekao da sam jedna jaka žena i da sam jedna jaka žena, da je ponosan na mene. Osudio je mamu jer nije došla na superfinale, jer su ljudi govorili da me niko nije od najdražih podržao. Brat mi je rekao da mu na stotine ljudi prilazi i da govore da sam veoma jaka žena - rekla je Aneli.

- Da li te je Asmin kontaktirao i da li ste se dogovorili oko viđanja njegovog Nore? - upitala je Ivana.

- Nije me zvao, ali ja ostajem pri stavu da može da je vidi. Noru sam ispitivala, da li je nekog pored mene gledala, samo je Miću pomenula, Asmina ne - rekla je Aneli.

- Da li te je pitala za Luku? - upitala je Ivana.

- Nije - odgovorila je Aneli.

- Da li te je Asmin razočarao jer te nije pitao kada može da vidi Noru? - upitala je Ivana.

- Ja gledam na to da će biti kako mora. Zabolelo me je kada je Mustafa rekao da smo Maja i ja iste. O Mustafi, Maji i Asminu govori kakvi su jer sada svi sede zajedno - rekla je Aneli.

- Da li si očekivala da će se Durdžići nekako potruditi da sa tobom izglade odnos? - upitala je Ivana.

- Najveći foliranti i monstrumi su Durdžići - rekla je Aneli.

- Da li misliš da je trebalo da pobediš? - upitala je Ivana.

- Mislim, naravno, ali narod odlučuje o svemu - rekla je Aneli.

- Da li misliš da je hotel sa Asminom presudio, ili odnos sa Lukom? - upitala je Ivana.

- Ne mislim, mislim da su se glasači uspavali u jednom trenutku. Ja moram da se zahvalim glasačima - rekla je Aneli.

- Da li imaš nešto da poručiš Staniji? - upitala je Ivana.

- Ne, nemam. Samo neka ne spominje moje ime - kazala je Aneli.

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Autor: S.Z.