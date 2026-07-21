Plašim se da mi se ne vrate ružne emocije: Stanija otkrila da strepi od svojih video snimaka, ne krije da će potražiti stručnu pomoć! (VIDEO)

Nakon što su se slegli prvi utisci posle spektakularnog superfinala, voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor u studiju sa pobednicom "Elite 9", Stanijom Dobrojević, koja je po prvi put nakon velikog trijumfa govorila o svom rijaliti putovanju i svemu što je obeležilo protekle mesece.

Stanija Dobrojević bila je sagovornik kod voditeljke Dušice Jakovljević, a tom prilikom uključena je gledateljka Milica iz Novog Sada užio u program.

- Htela sam da je pozdravim i da sam glasala za nju. Ona je nakd živela u cenru Novog Sada i ja sam je sluužila u hotelu Planeta. - rekla je gledateljka.

- Hvala puno za lepe reči. Živela sam u Novom Sadu sve do korone. - rekla je Stanija.

- Htela sam da je pozdravim puno i da joj poželim svu dreću. Ima sigurno deset godina. Toliko prirodna devojka. - rekla je gledateljka.

- Prija mi ovo kada kažu da sam prizemna devojka. Uvek mi govore da sam najnormalnija. Uvek me izljube i izgrle kada m sretnu. Naučila sam to da poštujem. Zahvaljujući publici ja sam i dalje tu - rekla je Stanija.

- Kad je Stanija ušla svi su joj okrenuli leđa. - rekla je Dušica.

- Maja je pričala kako ona njega samo zeza i na kraju završi sa Asminom. - rekla je gledateljka.

- Bilo je prestrašno to slušati i ne reagovati. Ako prećjutiš ne možeš da vratiš istim uvredama. Mama mi zamera te neke reči. Uporedila sam se sa Đokovićem kad je na terenu pa opsuje. Rešetala sam njihovim oružjem. Asmin me nikad nije uvredio, ali ja njega jesam. Za 15 godina rijaliti učešća ovako da me neko vređa to nisam doživela. Preživela sam i idem dalje. - rekla je Stanija.

- Da li ti je bilo lako kada pričaju, tu su bile žene oko Asmina? - pitala je Dušica.

- One se tako polete i umisle. Neka bude godinu dana, isparili su, niko ih se ne seća. Daćemo i ovome godinu dana. Kroz godinu dana će biti prirodna selekcija. - rekla je Stanija.

- Da li si spremna za sve što dolazi? - pitala je Dušica.

- Da se plašim kad budu bili pušteni klipovi, plašim se jer ih nisam videla. Plašim se da mi se ne vrate ružne emocije. Moguće da ću otići i na neku terapiju kako bih sve svarila ružne reči. - rekla je Stanija.

Kako je to izgledlo pogledajte u nastavku.

Autor: Teodora Mladenović