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Pukao mi film: Lepi Mića izvređao Uroša za sve pare, psuje ga kao da sutra ne postoji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako je ostalo još samo dva dana do velikog spektakularnog superfinala ''Elite 9'', tenzija u Beloj kući je sve veća i čini se da takmičari ne prestaju da ratuju cele noći.

Ovog jutra Lepi Mića bio je vidno nervozan, a u jednom momentu se čak izbrecao i na Uroša Stanića koji mu je odgovorio zbog čega Mića nije mogao da iskontroliše svoj bes već je žestoko izvređao Uroša. Zasigurno je da takmičari jedva čekaju kraj i da su svi jako napeti, a da li nas i u naredna dva dana čekaju žestoki sukobi, ostaje da pratimo.

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- Mater vam j*bem u p*čku svima redom - rekao je Mića.

- Odmah si obukao Anelin bademantil - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroše, je l' te ja diram? - upitao je Mića.

- Ko ti je šta rekao? - upitao je Uroš.

- Keru jedan, nemaš gde da spavaš. J*bem li ti majku mrtvu, klošaru mali - rekao je Mića.

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- Bože - rekao je Uroš.

- J*bem ti majku onu, nek te razvlače svi redom. Nećeš spavati nakazo jedna, p*čka ti materina - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože Mićo - rekao je Uroš.

- Keru jedan raspali, j*bem ti mater - rekao je Mića.

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- Vidi mu mantila, što je obukao lavice - rekao je Uroš.

- J*baću ti mamu - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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