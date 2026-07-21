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Taj novi će morati na rendgen: Stanija Dobrojević priznala da će njen izabranik morati da se pomuči da pridobije njenu pažnju, pa otkrila kakve kvalitete treba da ima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je sa voditeljkom Dušicom Jakovljević razgovarala o svom učešću i utiscima koje nosi iz "Elite 9", usledilo je novo telefonsko uključenje gledateljke koja je želela da se obrati pobednici i podeli svoje mišljenje o njenom rijaliti učešću.

Gledateljka je na samom početku čestitala Staniji na pobedi, ističući da je od prvog dana verovala da će upravo ona odneti titulu pobednice. Kako je rekla, ona je pažljivo pratila njene poteze i smatra da je svojim ponašanjem pokazala zbog čega zaslužuje podršku publike.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Marija iz Valjeva je kraj telefona. Navijala sam za Staniju. Zaista si zaslužila pobedu, veoma mi se dopalo tvoje učešće i za tebe imam samo reči hvale. Uvek je govorila istinu, svaka joj čast jer je Maji rekla sve u lice, glavu gore, Stanija, biće sve kako treba. Da li imaš nameru da nađeš dečka? - kazala je gledateljka.

- Da, ali da se taj neko dokaže i pokaže i da bude taj neko neko s kim ću da kliknem. Taj novi će morati na rendgen. Moram prvo da izanaliziram. Mislim da mi je Bog nakon svega što mi se desio, namenio nešto lepo, ali polako, videćemo. Samo neka je pošten, lojalan i da me voli, to mi treba, da bude dobar čovek - istakla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

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