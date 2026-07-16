AKTUELNO

Zadruga

Primećujem kod nje zamor materijala! Marinković opleo po Staniji, udario na njen imidž: Lako je da uživaš u staroj slavi u četiri zida (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan nije štedeo reči na Staniju, izneo sve što misli o njoj i njenom učešću.

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a reč je dobio Ivan Marinkovi koji je pričao o Staniji Dobrojević.

- Ja kod Stanije primećujem zamor materijala. I Maja i Aneli i Stanija su glavne junakinje, žene koje su na poseban način, ne baš dobar postale poznate ličnosti. Stanija je sujetna.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako već imam veliki uticaj imam potrebu da kažem ono što sam rekla -

- Imidž se stiče na razne načine. Na primer Maja, Aneli i Stanija su stekle imidž na pogrešan način. Stanija se diči kako je fakultetski obrazovana, ai ga nije stekla na taj način. Ponavlja stalno iste stvari. Vidi se njeno nezadovoljstvo. Lako je da uživaš u staroj slavi u četiri zida. Njen odraz socijalizacije je ovo nezadovoljstvo. Boro ti si 9 meseci bio u ritama, a mi imamo konstantan stil oblačenja. Meni Filip nije niko i ništa. Od 30 učesnika po meni 26 ne bi trebalo da budu pobednici. Evo Jelena Karleuša, pričali su i pisali svašta, ali je imidž gradila na pesmama. Već se ovih dana pokazuje ko je nezadovoljan svojim učešćem. - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Ivan Marinković

#Radio Amnezija

#Stanija Dobrojević

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

KAKO ZAGRLI ŽENU KOJA MU JE VREĐALA DETE: Đedović opleo po Asminu i Staniji kao NIKADA DO SADA! Žestoko potkačio Dobrojevićevu pa udario na NJEN MORAL

Zadruga

Možemo da idemo sa detaljima koje on ne zna: Munja priznao da Teodoru i Bebicu drži u šaci, žestoko opleo po Anđeli i Gastozu! (VIDEO)

Domaći

Čokoladna ratnica i večna mlada: Mustafa UDARIO NIKAD ŽEŠĆE na bivše snajke Aneli i Staniju: Pet godina nosi istu venčanicu, svakog novog momka dočeka

Zadruga

Đedović osuo RAFAL uvreda po Asminu, nazvao ga ''TROPOSTOTNIM RASTVOROM muškarca'', pa opleo po Ivanu i Bebici: Nikad nisam video veću MRŽNJU prema SA

Zadruga

Maja njemu ne sme ništa da kaže, dokazala je da ne može bez njega: Ivan demolirao drugaricu, pa se osvrnuo na smeškanje Stanije i Asmina (VIDEO)

Zadruga

'ŽELIM JOJ DA ODGOVARA ZA SVE ŠTO JE NAPRAVILA PORODICI ŠPARAVALO' Munjez žestoko udario na Bojanu! (VIDEO)