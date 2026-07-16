Primećujem kod nje zamor materijala! Marinković opleo po Staniji, udario na njen imidž: Lako je da uživaš u staroj slavi u četiri zida (VIDEO)

Ivan nije štedeo reči na Staniju, izneo sve što misli o njoj i njenom učešću.

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a reč je dobio Ivan Marinkovi koji je pričao o Staniji Dobrojević.

- Ja kod Stanije primećujem zamor materijala. I Maja i Aneli i Stanija su glavne junakinje, žene koje su na poseban način, ne baš dobar postale poznate ličnosti. Stanija je sujetna.

- Ako već imam veliki uticaj imam potrebu da kažem ono što sam rekla -

- Imidž se stiče na razne načine. Na primer Maja, Aneli i Stanija su stekle imidž na pogrešan način. Stanija se diči kako je fakultetski obrazovana, ai ga nije stekla na taj način. Ponavlja stalno iste stvari. Vidi se njeno nezadovoljstvo. Lako je da uživaš u staroj slavi u četiri zida. Njen odraz socijalizacije je ovo nezadovoljstvo. Boro ti si 9 meseci bio u ritama, a mi imamo konstantan stil oblačenja. Meni Filip nije niko i ništa. Od 30 učesnika po meni 26 ne bi trebalo da budu pobednici. Evo Jelena Karleuša, pričali su i pisali svašta, ali je imidž gradila na pesmama. Već se ovih dana pokazuje ko je nezadovoljan svojim učešćem. - rekao je Ivan.

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Autor: Teodora Mladenović