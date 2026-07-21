'Popila je više, pomislila je da je varam' Bora Santana progovorio o HAOSU koji mu je Anastasija priredila sinoć, pa otkrio da li su se još uvek u VEZI (FOTO+VIDEO)

Voditelj i bivši učesnik rijalitija Bora Santana oglasio se nakon drame koja se dogodila tokom superfinalne večeri "Elite 9", kada je njegova devojka Anastasija Brčić napravila haos zbog navoda da ju je prevario. Za Pink.rs Bora je otkrio šta se zapravo dogodilo, ali i priznao da mu zbog cele situacije nije bilo nimalo prijatno.

Na samom početku objasnio je kako je došlo do nesporazuma koji je izazvao pravu pometnju.

- Moram da kažem da je ona mlada, ima 22 godine i popila je malo više. Neko iz publike je dobacivao: "Gde je Bora?", a ja sam u tom trenutku bio sa novinarima i kolegama. Onda je neko rekao da sam se ljubio sa nekom starijom gospođom, što nema veze sa istinom. Ona je to u tom trenutku poverovala i pomislila da sam je prevario. Dok sam uspeo da joj objasnim šta se zapravo desilo, već je nastao haos. Bilo mi je baš neprijatno - rekao je Bora.

Priznaje da nije očekivao da će snimci njihove rasprave postati viralni i da će se o tome pričati više nego o samom finalu.

- Pokidala je društvene mreže. Kažu da je bila viralnija od pobednice. Eto, i to je rijaliti, i to je superfinale. Danas sam joj rekao da odmori i da se više ne blamira, a ona je ipak odlučila da dođe večeras. Vidim da je sada dobro, samo da više ne popije toliko - kroz osmeh je ispričao Bora.

Govorio je i o odnosu sa Anastasijinom porodicom, istakavši da među njima nema problema.

- Imamo zeleno svetlo od njene porodice, naravno. Sve je super i videćemo kako će se dalje odvijati naša veza. Šta bude – biće - poručio je Bora.

Osvrnuo se i na završetak "Elite 9", kao i na rezultate superfinala.

- Narod je tako odlučio. Kako je, tako je. Sve se završilo, svi su otišli svojim kućama, a večeras ćemo da uživamo na žurki - rekao je voditelj.

Na pitanje da li postoji neko koga ne želi da vidi na proslavi, Bora je bio kratak.

- Nikoga. Mene niko ne nervira - rekao je on.

Otkrio je i kako će reagovati ukoliko sretne Staniju Dobrojević.

- Što da ne? Ako mi priđe, naravno da ću se javiti. Ne verujem da ću ja prvi prilaziti bilo kome. Biću sa svojim kolegama i prijateljima i to mi je sasvim dovoljno - zaključio je Bora.

Autor: Iva Besarabić