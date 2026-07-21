AKTUELNO

Domaći

Nijedna nije mogla da ti parira: Gledateljka uputila niz komplimenata na Stanijin račun, vinula je u nebesa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom gostovanja pobednice "Elite 9", Stanije Dobrojević, u studiju voditeljke kod Dušice Jakovljević usledilo je telefonsko uključenje. Naime, jedna verna gledateljka javila se u program kako bi čestitala Staniji na velikom uspehu i uputila joj niz lepih reči nakon pobede.

Ona je naglasila da je Stanija tokom cele sezone pokazala doslednost, dostojanstvo i karakter, zbog čega je, kako smatra, u potpunosti zaslužila da ponese titulu pobednice. Dodala je da je sa velikim zadovoljstvom pratila njeno učešće i da veruje da je publika prepoznala njenu iskrenost.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Grodana iz Sremske Mitrovice je kraj telefona. Stanija, bila si predivna. Sve moje drugarice i ja smo navijale za tebe. Bila sam presrećna jer si pobedila. Šta si sve izdrđala od one đubretuše jedne, da je ne vređam sad. Stanija, kakva baba, ja sam baka od sedamdeset godina, a ti prelepa devojčica - rekla je gledateljka.

- Hvala Vam, srce mi je puno kad to čujem - kazala je Stanija.

- Volim te jer si moja zemljakinja, volim je jer nijedna nije mogla da se meri sa njom. Njen se*s nikada nismo mogli da vidimo - kazala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Suočavanje u uživo programu: Jakšićka zagrmela na Draganu jer ima dvostruke aršine, rešile da sve raščiste (VIDEO)

Domaći

Zgražavam se, ona je živela sa mnom: Gastoz PRVI PUT progovorio o izjavama njegove bivše, ostao zatečen i ŠOKIRAN: Neću da se vodim tuđim mišljenjima

Domaći

ZAVIRITE NA PROSLAVU PUNOLETSTVA ĆERKE DUŠICE JAKOVLJEVIĆ: Anđela blista u atraktivnoj haljini, dekoracija OSTAVLJA BEZ DAHA, a voditeljka Elite se og

Domaći

Gde su Jelena i Uroš, tu je i Ivan: Paklena trojka ponovo na okupu, sledi haos u Eliti 8! (VIDEO)

Domaći

Život je nije mazio, a u rijaliti ulazi kako bi porodici obezbedila bolji život: Snežana Vlajkov je nova učesnica Elite 8 (VIDEO)

Zadruga

Siguran da može svaku da osvoji: Lule Bahanalija ulazi u Elitu 8! (VIDEO)