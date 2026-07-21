Nijedna nije mogla da ti parira: Gledateljka uputila niz komplimenata na Stanijin račun, vinula je u nebesa! (VIDEO)

Tokom gostovanja pobednice "Elite 9", Stanije Dobrojević, u studiju voditeljke kod Dušice Jakovljević usledilo je telefonsko uključenje. Naime, jedna verna gledateljka javila se u program kako bi čestitala Staniji na velikom uspehu i uputila joj niz lepih reči nakon pobede.

Ona je naglasila da je Stanija tokom cele sezone pokazala doslednost, dostojanstvo i karakter, zbog čega je, kako smatra, u potpunosti zaslužila da ponese titulu pobednice. Dodala je da je sa velikim zadovoljstvom pratila njeno učešće i da veruje da je publika prepoznala njenu iskrenost.

- Dobro veče, Grodana iz Sremske Mitrovice je kraj telefona. Stanija, bila si predivna. Sve moje drugarice i ja smo navijale za tebe. Bila sam presrećna jer si pobedila. Šta si sve izdrđala od one đubretuše jedne, da je ne vređam sad. Stanija, kakva baba, ja sam baka od sedamdeset godina, a ti prelepa devojčica - rekla je gledateljka.

- Hvala Vam, srce mi je puno kad to čujem - kazala je Stanija.

- Volim te jer si moja zemljakinja, volim je jer nijedna nije mogla da se meri sa njom. Njen se*s nikada nismo mogli da vidimo - kazala je gledateljka.

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Autor: S.Z.