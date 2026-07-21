AKTUELNO

Domaći

POČELA NIKAD LUĐA ŽURKA VELIKOG ŠEFA: Bivši učesnici i superfinalisti okupirali crveni tepih! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Slavlje nakon superfinala “Elite 9” počelo je u velikom stilu, a bivši učesnici počeli su da pristižu na žurku Velikog šefa.

Nakon spektakularnog superfinala “Elite 9”, u kojem je spuštena zavesa na još jednu turbulentnu sezonu najgledanijeg rijalitija, slavlje se nastavlja na tradicionalnoj žurki Velikog šefa, koja je okupila brojne bivše učesnike, ali i superfinaliste koji su se samo dan ranije borili za pobedu.

Foto: TV Pink Printscreen

Već od prvih trenutaka ispred mesta održavanja bilo je jasno da publiku očekuje noć za pamćenje. Jedan za drugim pristižu dobro poznata rijaliti lica, a atmosfera je iz minuta u minut sve uzavrelija.

Foto: TV Pink Printscreen

Žurka Velikog šefa već na samom početku opravdala je epitet najluđe proslave nakon završetka sezone. Muzika je podignuta do maksimuma, raspoloženje među zvanicama je na zavidnom nivou, a okupljeni ne kriju uzbuđenje zbog ponovnog susreta nakon višemesečne rijaliti avanture.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#Superfinale

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

#superfinale Elite 9

#žurka velikog šefa

POVEZANE VESTI

Domaći

Sita nije pokušala da me kontaktira! Nerio i Hana stigli na žurku Velikog šefa, on ne krije žal što mu tetka Aneli nije odnela titulu pobednice! (VIDE

Domaći

Kažnjeno još deset učesnika Elite! Lete honorari, takmičari se oglušili o naređenje Velikog šefa

Domaći

Ne mogu da izađem iz zemlje četiri godine! Sandra Todić u dugovima do guše, sa čašom u ruci otkrila kad okreće novi list i prestaje da pije! (VIDEO)

Domaći

SLAVLJE U ELITI! Darko doneo šampanjac u Belu kuću, OVI učesnici su postali SUPERFINALISTI ELITE 9 (VIDEO)

Domaći

UČESNICI ELITE 9 STIŽU U KARANTIN! Zgodni Zagrepčanin (19) bacio oko na Maju Marinković, najavio haos u sobama: Dok se još ne snima... (VIDEO)

Zadruga

Asmin na stubu srama! Rada (19) shvatila da se one kao žene lepe za budale, pa opleli po Durdžiću: Stanija mu je bila trofej (VIDEO)