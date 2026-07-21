POČELA NIKAD LUĐA ŽURKA VELIKOG ŠEFA: Bivši učesnici i superfinalisti okupirali crveni tepih! (VIDEO)

Slavlje nakon superfinala “Elite 9” počelo je u velikom stilu, a bivši učesnici počeli su da pristižu na žurku Velikog šefa.

Nakon spektakularnog superfinala “Elite 9”, u kojem je spuštena zavesa na još jednu turbulentnu sezonu najgledanijeg rijalitija, slavlje se nastavlja na tradicionalnoj žurki Velikog šefa, koja je okupila brojne bivše učesnike, ali i superfinaliste koji su se samo dan ranije borili za pobedu.

Već od prvih trenutaka ispred mesta održavanja bilo je jasno da publiku očekuje noć za pamćenje. Jedan za drugim pristižu dobro poznata rijaliti lica, a atmosfera je iz minuta u minut sve uzavrelija.

Žurka Velikog šefa već na samom početku opravdala je epitet najluđe proslave nakon završetka sezone. Muzika je podignuta do maksimuma, raspoloženje među zvanicama je na zavidnom nivou, a okupljeni ne kriju uzbuđenje zbog ponovnog susreta nakon višemesečne rijaliti avanture.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović