Cilj joj je bio da se domogne moj života, da me unizi i ponizi: Stanija uvidela da je Maja imala nameru da prekopira njen životni stil: Dušu bi mi oduzela da može! (VIDEO)

Tokom emisije u kojoj je gostovala pobednica "Elite 9", Stanija Dobrojević, usledilo je novo telefonsko uključenje gledateljke Smiljane, koja je želela da se javi uživo i podeli svoje utiske nakon završetka rijalitija.

Smiljana je na samom početku razgovora čestitala Staniji na velikom uspehu i pobedi, ističući da smatra da je njen trijumf rezultat svega što je pokazala tokom takmičenja. Gledateljka je navela da je pažljivo pratila sezonu i da je Stanija svojim ponašanjem, stavom i načinom na koji se nosila sa različitim situacijama zaslužila simpatije publike.

Nakon čestitki upućenih pobednici, Smiljana je iskoristila priliku da pohvali i voditeljku Dušicu Jakovljević, istakavši njen profesionalizam i način na koji vodi emisije.

- Halo, ovde Smiljana iz Beograda. Moram čestitam Staniji na pobedi. Razočarana sam u Maju, Stanija joj je mnogo pomogla u životu, a ona joj je zabila nož u leđa. Pretvarala se da joj je prijateljica, samo da bi došla do cilja. Cilj joj je bio da je ponizi, ali nije uspela u tome. Stanija je žena koja ima podršku po celom svetu. Samim tim što je sinoć pobedila, pokazala da je ona iznad nje - kazala je gledateljka.

- Cilj joj je bio da se domogne mog života, a da mene unizi i ponizi. To više nije krađa života, dušu bi mi oduzela da može. Ona je deset godina mlađa od mene, uvek sam bila tu zanju, da je naučim nekim stvarima, da budem tu kada treba, želela sam joj da pobedi od srca, a ona mi je zabila nož u leđa. Nikada ne treba prelaziti peko nekih stvari - rekla je Stanija.

- Maja ne zna sebi da izabere, pa mora da krade momke svojih drugarica. Ona je prosto takva. Maja je toliko negativna, ima neku mržnju u sebi. Misli da je bitna, a zapravo je niko i ništa. Umišljena je da je neko i nešto, a ide i skuplja tuđe momke. Asmin ti ne treba, Stanija. Dušice, veliki pozdrav za vas, vi ste jedna od mojih najomiljenijih voditeljki - rekla je gledateljka.

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Autor: S.Z.