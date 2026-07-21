Asmin je pozvao mog oca i izvinio mu se! Dača opleo po Marinkovićima i Durdžićima, nada se da će na žurku doći Car koji će opdvući Maju u Pab (VIDEO)

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivše učesnike večeras očekuje nezaboravan provod na žurki Velikog šefa.

Dok je u toku žurka Velikog šefa, Maša Mihailović kao prvog sagovornika izabrala je Danila Daču Virijevića.

- Večeras je nezaboravna žurka. Iznenađen sam. Mnoge stvari su se promenile. Svi su se negde izmirili, foliranti, svi su super, svi piju. - rekao je Dača.

- Videla sam da se ti nisi pomirio i da nemaš s kim da budeš. Kako se oseća porodica nakon izlaska? - pitala je Maša.

- Srećni su. Sreo sam Kačavendu, ne želim da spuštam loptu. Ne treba mi niko. Mogu sa njom da ukrstim koju. Primetio sam da je Maja zvala Takija kod nje i Asmina za sto. Sve je nestalo. Tu su i Mevlida i Mustafa. Oni su fini ljudi, izvinili su mi se. Do kraja većeri očekujte da svašta bude sa ovim gnjidama. Glume da su u dobrom odnosu. Da dođe Filip Car i da odvede Maju do Paba. - rekao je Dača.

- Mnogi su ćutali Brazilcu. da li se možda Luka opozvao? - pitala je Maša.

- Moj tata je civilizovan čovek dok je Luka verglao kao krava koja muče. Danas je Asmin pozvao mog oca i izvinio mu se. Meni njegovo izvinjenje ništa ne znači. Ne mogu da kažem ni da je to dobar čin jer je možda zbog nekoga to uradio ili je osetio pokajanje. Taki me je juče sreo na parkingu ništa nije smeo da mi kaže. Normalno funkcionišu, boli ih uvo za sve. Nadam se da će Asmin poručiti pesmu za Aneli i Staniju. Ima Darko onu pesmu ne slušaj majko šta govore o meni. - rekao je Dača.

- Da li je ovo neoprost kojin su oni najavbili? - pitala je Maša.

- Kad iz opanke uđeš u neku dobru patiku ponašaš se kao oni. Espadrilice ti ostanu i u duši i u mozgu. Mustafa i Mevlida su mi prišli, fini su ljudi, ali moraju da spuštaju loptu zbog Asmina i moraju da trpe zbog njega. - rekao je Dača.

- Bliži se taj 23. susret Asmina sa Norom, misliš li da će doć do toga? - pitala je Maša.

- Posld mesec dana su završili u krevetu. Verujem da će zavrđiti 23. u hoteluna obali i da imaju s*ks koji nisu uspeli ovde. Ne znam kako će to sakroiti od Maje? Maja će lepo da se znoji u Crikvenici. Ona je sumnjala da je u vezi sa Poršelinom, nije izlazila iz kreveta. Ona bi njemu otčala u zagrljaj. Aneli je sebe ukalajala kad je tražila pomoć od Asmina da isteraju Staniju iz Bele kuće. - rekao je Dača.

Kako je to izgledlo pogledajte u nastavku.

Autor: Teodora Mladenović