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Moj otac neće stati između mene i nečega što me čini srećnom: Maja otkrila kako se oseća nakon Takijevih reči, pa spomenula susret sa Asminovom porodicom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veliko superfinale "Elite 9" nastavilo je da donosi neočekivane obrte, a nakon novog preseka glasova publika je odlučila da svoje rijaliti putovanje završi Maja Marinković.

Maja je u završnici devete sezone osvojila 10. mesto, čime je završila svoju borbu za pobednički pehar i plasman među devet najbolje rangiranih finalista.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja Mariković je obavila razgovor sa voditeljkom Mašom Mihailović.

- Večaras sam bila iskrena, kao i uvek. Naravno, sramota me je zbog stvari koje sam izrekla, ali se nadam da ću da poboljšam neke stvari koje sam izrekla. Moj otac mene voli najviše na svetu i verujem da neće stati između mene i nećega što me čini srećnom. Mislim da me neće uslovljavati kada je reč o odnosu sa Asminom, ali ćemo pričati o svemu u narednom periodu. Razumem Asminovu porodicu, nisu oni krivi što smoi nas dva ludaka koji se svađamo, pa posle legnemo zajedno. Mislim da su i bili sada blagi prema meni tokom susreta. Sramota me je toga što sa izrekla - kazala je Maja.

Profil Maje Marinković pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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